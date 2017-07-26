Tageszeitung: биопродукция из Украины и доверие к ней

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина хочет добиться от Евросоюза отмены жесткого контроля над импортом украинской биопродукции в ЕС уже в 2018 году, пишет Йост Маурин в статье для немецкой газеты Tageszeitung.

"Верховная Рада, вероятно, уже к концу нынешнего года примет новый закон о биопродукции, который будет основываться на экологических требованиях Европейского союза", — заявила изданию замминистра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева. Кроме того, Украина "создаст базу данных обо всех украинских биопредприятиях". "Это сделает цепь поставок намного прозрачнее", — подчеркнула политик.

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Украина, как отмечает издание, является одним из крупнейших поставщиков фуража для немецкой биоотрасли. Вплоть до середины 2016 года в ФРГ из Украины, по данным Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft, поставлялось 26% от потребляемого в Германии подсолнечника, 15% кукурузы и по 6% обычной пшеницы и пшеницы двузернянки, напомнил Йост Маурин.

"Однако в конце 2014 — начале 2015 года выяснилось, что биодобавки в фураже, поступающем из Украины, содержат запрещенные в сельском хозяйстве яды. В продуктах питания, произведенных из этого сырья, пестицидов уже не было, однако такие продукты были изготовлены не таким экологичным способом, как того требует законодательство", — говорится в статье.

"В этой связи Еврокомиссия в декабре 2015 года рекомендовала государствам ЕС перепроверять импортную биопродукцию из стран, входящих в зону риска. К примеру, в Нидерландах каждая поставка пшеницы, прибывающая в порт Роттердама, проверяется в лаборатории на содержание пестицидов", — пишет Йост Маурин.

Не так давно Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

По правилам ЕС, одобрение прошло без обсуждения. Пленарная сессия Европарламента 4 июля одобрила новые временные торговые преференции Евросоюза для Украины. Ранее Совет ЕС сообщил, что одобрение этих мер внутри Евросоюза должно завершиться к концу июля. Торговые преференции, действие которых рассчитано на три года, должны заработать к концу сентября.

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Меры предложены ЕК около года назад и принимаются в ЕС ввиду сложной экономической ситуации и усилий в области экономических реформ, предпринимаемых на Украине, сообщала ранее пресс-служба Совета ЕС. После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов.

Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал Совет ЕС.

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких, как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи, говорилось в релизе Совета ЕС.