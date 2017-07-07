Дебандеризация Западной Украины. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мукачево стал очагом новых для Украины переименований. Накануне депутаты Мукачевского горсовета большинством голосов переименовали улицы, носивших имена лидера ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича в честь бывших предстоятелей Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара и Андрея Шептицкого. Прежние названия улицы носили недолго — с 5 апреля этого года, когда их переименовали в рамках декоммунизации. Помимо этого Депутаты горсовета переименовали ответвление улицы Трудовой в тупик имени главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В соцсетях такое решение мукачевких депутатов вызвало немало споров: "Просто плюнули в душу"; "Так понимаю, это первый город в Украине, где переименовали улицы Бандеры и Шухевича. Вы там, к востоку от Карпат хоть убейтесь о стену нацизма, а у нас тут Европа под боком, должны выглядеть прилично". "Огромный респект Греко-католической церкви и мукачевскому горсовету. Мудрые люди увековечили героев, которых оказывается более чем достаточно, и нейтрализовали критику Украины на международной арене одним движением. Уверен, данный прецедент станет не последним в Украине", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook