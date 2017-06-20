Список запрещенных СМИ будет расширяться - Бортник

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине под запрет могут попасть 20 интернет-изданий. В понедельник, 19 июня, Мининформполитики все же опубликовало "черный список" сайтов для запрета.

По сообщению чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.

Список "запретных" ресурсов уже одобрили в экспертном совете при Мининформполитики и передали в Службу безопасности Украины. Теперь перечень должны рассмотреть на заседании СНБО. Однако окончательное решение о запрете примет суд.

Однако важен даже не сам список, а способ его принятия, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Потому что сегодня — да, в этом списке преимущественно источники, которые действительно могут подлежать запрету. Но сам способ принятия этого списка — путем принятия решения в какой-то закрытой атмосфере… Закрадывается мысль, что этот список может расширяться, и это такой закрытый, абсолютно кулуарный способ запрета тех или иных источников, сайтов, СМИ ближе к выборам может в значительной мере расшириться за счет абсолютно легальных и действующих в рамках украинского законодательства СМИ", — рассказал эксперт, добавив, что способ принятия подобных решений должен стать публичным и прозрачным.

Политолог также считает, что теперь от "запретных" сайтов могут последовать даже судебные иски.

"Потому что это решение (о запрете — Ред.) принято на основании каких-то фраз, часто эти фразы являются мнением лиц, у которых брали комментарий, цитаты. Поэтому стоит ожидать и судебных исков от части этих СМИ, потому что это не правовой способ. Фактически, это запрет на деятельность средств массовой информации, но этот запрет реализуется внесудебным способом. Я уверен, что любой запрет должен быть только по решению суда", — подытожил Руслан Бортник.

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