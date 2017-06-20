наверх
20.06.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Список запрещенных СМИ будет расширяться - Бортник

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (47)

    (обновлено: )12501
    Фактически создание "черных списков" - это запрет на деятельность средств массовой информации, но этот запрет реализуется внесудебным способом, считает политолог Руслан Бортник. Он уверен, что любой запрет должен быть только по решению суда.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине под запрет могут попасть 20 интернет-изданий. В понедельник, 19 июня, Мининформполитики все же опубликовало "черный список" сайтов для запрета.

    По сообщению чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.

    Журналисты. Архивное фото
    mvs.gov.ua
    Украина сегодня: несвобода слова в рамках тотальной цензуры

    Список "запретных" ресурсов уже одобрили в экспертном совете при Мининформполитики и передали в Службу безопасности Украины. Теперь перечень должны рассмотреть на заседании СНБО. Однако окончательное решение о запрете примет суд.

    Однако важен даже не сам список, а способ его принятия, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Потому что сегодня — да, в этом списке преимущественно источники, которые действительно могут подлежать запрету. Но сам способ принятия этого списка — путем принятия решения в какой-то закрытой атмосфере… Закрадывается мысль, что этот список может расширяться, и это такой закрытый, абсолютно кулуарный способ запрета тех или иных источников, сайтов, СМИ ближе к выборам может в значительной мере расшириться за счет абсолютно легальных и действующих в рамках украинского законодательства СМИ", — рассказал эксперт, добавив, что способ принятия подобных решений должен стать публичным и прозрачным.

    Политолог также считает, что теперь от "запретных" сайтов могут последовать даже судебные иски.

    "Потому что это решение (о запрете — Ред.) принято на основании каких-то фраз, часто эти фразы являются мнением лиц, у которых брали комментарий, цитаты. Поэтому стоит ожидать и судебных исков от части этих СМИ, потому что это не правовой способ. Фактически, это запрет на деятельность средств массовой информации, но этот запрет реализуется внесудебным способом. Я уверен, что любой запрет должен быть только по решению суда", — подытожил Руслан Бортник.

    Читайте также — Лигачева: вместо свободы слова в стране процветает свобода пиара

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Флаг России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ