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Правозащитники Freedom House назвали запрет "Дождя" подрывом свободы СМИ

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Взять и запретить. Культурная война с РФ (143)

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По словам представителей американской правозащитной организации Freedom House, необходимо, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России.
Freedom House
sadoitojikon.com

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Блокирование на территории Украины российского телеканала "Дождь" подрывает свободу СМИ и ограничивает доступ граждан к разным позициям и мнениям, заявили в американской правозащитной организации Freedom House.

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"Необходимо, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России", — говорится в сообщении организации, распространенном в пятницу.

В четверг стало известно, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за его позиции по Крыму. По данным СМИ, регулятор изъял российский телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов разрешенных к трансляции из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации.

Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля. Всего "Дождь" в Украине транслируют около 90 провайдеров, доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств, отмечают на канале.

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