Украина и Европа: все зависит от смены поколений — эксперты

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Особенности сложившейся демографической структуры не позволяют надеяться на рост населения Украины в обозримой перспективе, утверждают специалисты. Впрочем, неблагополучная демографическая структура складывается не только на Украине, и причины следует искать в достаточно уже отдаленном времени.

Украина, в отличие от стран Европы, не имела возможности компенсировать накапливающиеся "разрывы" и теперь сталкивается со все более возрастающей нагрузкой на социальные системы. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук. РИА Новости Украина Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

По его словам, проблема "берет свое начало в бэби-буме 1945 года".

"Мы тогда получили громаднейшее поколение, и не только на постсоветском (тогда еще советском — Ред.) пространстве, но и в Европе. И если мы обратимся к проблемам, с которыми сталкиваются другие страны, скажем, Великобритания, Франция и так далее, то та политика, которая была до 2010 года… Ее полностью определяло это поколение — и внешнюю, и внутреннюю политику, и экономические программы. Европа социальных гарантий — это Европа, которая была построена послевоенным поколением, это нужно понимать", - сказал Дмитрук.

Он добавил, что многие процессы, происходящие в Европе (например, "Брэкзит") — это уход этого поколения.

Соответствующие процессы происходят на Украине, к тому же кризис 90-х годов не дал возможности хотя бы немного выровнять ситуацию. Теперь же "вся нагрузка ложится на внуков тех, кто родился тогда".

Многочисленные поколения выходят на пенсию, а малочисленным поколениям необходимо заработать средства. Отметим, что Украина вынуждена отвечать на этот вызов в условиях глубочайшего социально-экономического кризиса, усугубляемого вооруженным конфликтом на востоке страны…

"Это будет действительно иметь очень большие последствия и для пенсионной системы, и для всей социальной инфраструктуры", — отметил эксперт.

Дмитрук подчеркнул, что в последние годы на Украине менялась территориально-поселенческая структура: "хотя мы остаемся аграрной страной, но в вопросах размещения населения мы… переходим к тому, что население концентрируется в городах, концентрируется в городах-миллионниках".

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По его словам, эта тенденция берет свое начало еще в годы индустриализации, но сохранилась и после того, как в стране "индустриализация отменилась".

"Это сказывается на рождаемости. Многопоколенческая семья, семья с большим количеством детей — это всегда была сельская семья. Как только люди перебираются в город, они перенимают практику сокращения количества детей, которые рождаются", — сказал Дмитрук, добавив, что на Украине теперь как в Европе: "многодетные семьи — это или очень богатые, или очень бедные".

Практика показывает, что политика доплаты "на детей" стимулирует, в основном, те семьи, которые находятся за чертой бедности, поэтому "решение одной проблемы создает много других проблем в будущем", отметил эксперт.

С этим согласилась принимавшая участие в пресс-конференции ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, одни только доплаты на рождение детей действенны в ограниченном масштабе, необходим комплекс поощрительных мер начиная с сети детских учреждений и заканчивая доступными ценами на товары детского ассортимента —, которые в сумме создадут "дружественную атмосферу" для большой семьи.

Проблема низкой рождаемости усугубляется продолжающимся оттоком населения, отметила научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины Светлана Жовнир. Она напомнила, что украинцы принимали участие "в обмене рабочей силой" еще до революции 1917 года, в советское ехали в Сибирь и на Дальний Восток, распад СССР и экономический кризис вызвали новые волны эмиграции — украинцы поехали на заработки и в Россию, и в Европу.

Как правило, за лучшей долей отправляются молодые и активные, многие из них легализовались и не собираются возвращаться, отметила эксперт. Она добавила, что в результате ведения безвизового режима с ЕС риски оттока населения снова усиливаются.

Напомним, население Украины сокращается уже более четверти века, за это время украинцев стало меньше на 9 миллионов.