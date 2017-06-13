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    Дорожный патруль: соцсети о "новом явлении гаишников народу"

    (обновлено: )57
    На украинских трассах появился дорожный патруль, пока только на основных автомагистралях. В Нацполиции обещают: засады останутся в прошлом – почти все время патрульные будут в движении. Как же отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Машины патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На дороги Украины возвращается ГАИ… Почти ГАИ. В понедельник, 12 июня, в Украине приступили к работе первые патрули дорожной патрульной полиции. Пока дорожная полиция будет патрулировать только трассы национального и международного значения, заявил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

    В Нацполиции обещают, что дорожные патрули практически всегда будут находиться в движении.

    "Они могут останавливаться по необходимости, но засад в кустах не будет", – пообещал Белошицкий.

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    При этом такие экипажи будут реагировать не только ПДД, а на все нарушения, происходящие в их поле зрения, или на сообщения, которые поступают к ним от диспетчера.

    В украинском сегменте соцсетей возвращение ГАИ на дороги страны встретили весьма шумно: "Спустя почти два года после ликвидации ГАИ в Украину возвращается дорожная полиция. Предполагается, что все коррумпированные и недостойные кадры за это время из данной сферы исчезли"; "Дорожная полиция в виде гаишников в реформированной форме УЖЕ косят капусту на автомагистралях….Не забудьте сфоткаться…". "Не знаю как кому, но ГАИ на дорогах — реально не хватает. Культуры езды за рулем — не хватает еще больше…", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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