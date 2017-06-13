Дорожный патруль: соцсети о "новом явлении гаишников народу"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На дороги Украины возвращается ГАИ… Почти ГАИ. В понедельник, 12 июня, в Украине приступили к работе первые патрули дорожной патрульной полиции. Пока дорожная полиция будет патрулировать только трассы национального и международного значения, заявил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В Нацполиции обещают, что дорожные патрули практически всегда будут находиться в движении.

"Они могут останавливаться по необходимости, но засад в кустах не будет", – пообещал Белошицкий.

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При этом такие экипажи будут реагировать не только ПДД, а на все нарушения, происходящие в их поле зрения, или на сообщения, которые поступают к ним от диспетчера.

В украинском сегменте соцсетей возвращение ГАИ на дороги страны встретили весьма шумно: "Спустя почти два года после ликвидации ГАИ в Украину возвращается дорожная полиция. Предполагается, что все коррумпированные и недостойные кадры за это время из данной сферы исчезли"; "Дорожная полиция в виде гаишников в реформированной форме УЖЕ косят капусту на автомагистралях….Не забудьте сфоткаться…". "Не знаю как кому, но ГАИ на дорогах — реально не хватает. Культуры езды за рулем — не хватает еще больше…", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook