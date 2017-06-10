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    В Запорожье избили патрульного

    (обновлено: )137
    На полицейского напал ранее неоднократно судимый житель района, он был задержан и направлен в изолятор временного содержания. За нападение на полицейского ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.
    В Запорожье избили патрульного
    Патрульная полиция Запорожья / Facebook

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Запорожье 9 июня во время патрулирования был избит полицейский, которого госпитализировали в больницу. Об этом сообщается в Facebook полиции Запорожской области.

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    В Днепровский отдел полиции поступило сообщение, что неустановленное лицо возле одного из домов по улице Рустави нанесло тяжкие телесные повреждения полицейскому. Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа отдела полиции установила, что патрульный получил вызов, что у мужчины требуют денежные средства. Кроме того, заявителя избили.

    Во время задержания нарушителя был избит патрульный 1989 года рождения. Выяснилось, что на полицейского напал ранее неоднократно судимый житель района 1981 года рождения. Последний был задержан и направлен в изолятор временного содержания. За нападение на полицейского ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев сообщил, что на него в субботу, 3 июня, напали сотрудники МВД, когда он находился за рулем автомобиля.

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