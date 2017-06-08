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    Стальные бицепсы и красные бикини: в Киеве появился пляжный патруль

    (обновлено: )77712
    Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, за безопасностью на столичных пляжах будут следить 120 представителей пляжного патруля.
    Пляжный патруль в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в этом году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей, подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

    Купальный сезон открывают после того, как температура воды достигает +18 градусов.

    УНИАН
    Пляжный патруль в Киеве
    УНИАН
    Пляжный патруль в Киеве

    Пантелеев сообщил, что в этом году парк специализированной техники КП "Плесо" пополнен новыми авто.

    Чиновник также рассказал, что за безопасностью на столичных пляжах будут следить 120 представителей пляжного патруля.

    "Большая проблема — это несчастные случаи на воде. Люди часто не знают элементарных правил поведения в водоемах. Мы не располагаем простейшими навыками спасения, поэтому на пляжах столицы сегодня дежурят 120 представителей пляжного патруля", — отметил он.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время купания утонули двое детей. Трагедия произошла 6 июня в Новомосковском районе.

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