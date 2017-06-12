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    Аналитика и комментарии

    Соцсети собирают секту первых свидетелей безвиза

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (569)

    (обновлено: )541
    Безвиз для Украины заработал! Многие украинцы уже воспользовались новыми открывшимися возможностями и охотно делятся своим опытом в соцсетях. Не обошлось без комментариев противников нового режима и просто скептиков… Что же пишут о безвизе сегодня?
    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Европа таки распахнула перед Украиной свои двери. По состоянию на утро понедельника, 12 июня, (второго дня безвиза) особым режимом с Европой воспользовалось почти 2 тысячи украинцев, сообщили в Госпогранслужбе. Да и сами украинцы не особо стесняются, рассказывая о своем личном опыте безвиза в соцсетях:

    "Ну что я могу сказать. На погранконтроле в Жулянах нам сказали что мы первые пересекаем у них границу по "безвизу". В Жулянах не было ни одного вопроса (я про дополнительные документы, деньги и прочее). В Барселоне молча пролистнул паспорта и поставил штамп (заняло 20-30 секунд). Все просто, быстро и удобно!"; "За первые сутки от моей фирмы и фирм коллег, с которыми созванивался по безвизу границу пересекли все". "С 2014-го у меня нет загранпаспорта. Не включаю телевизор. Не хожу на концерты. Не езжу отдыхать. Некогда — Майдан, Крым, Донбасс… Каждый выбирает свою Украину", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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