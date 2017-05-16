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    Эксперт: запретить соцсети РФ можно... за миллиард долларов минимум

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (260)

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    В случае с запретами соцсетей стоит вопрос целесообразности, стоимости систем: что дешевле - обучить людей правильно обращаться с информацией или потратить миллиард долларов на технические средства, отмечает глава правления АПИТУ Эллина Шнурко-Табакова.
    Вконтакте
    AP Photo/Misha Japaridze

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украина ввела санкционные меры.

    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    РИА Новости Украина коллаж
    Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

    Во вторник, 16 мая, президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

    "Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

    Санкции вводятся на три года. Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок. В список внесли ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряд других IT-компаний.

    К сожалению или к счастью, процесс блокирования интернет-ресурсов технически достаточно затруднен и достаточно дорого стоит, сообщила в комментарии РИА Новости Украина глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Эллина Шнурко-Табакова.

    Социальная сеть ВКонтакте
    RIA News
    Добрались и до соцсетей. О запрете "ВКонтакте" и "Одноклассников"

    Она отметила: промелькнули оценки, что это может стоить до миллиарда долларов, а Китай в свое время для построения своей информационной стены потратил около 800 миллионов долларов.

    "И здесь, конечно же, вопрос скорее лежит в плоскости медиа-грамотности и информационной осведомленности украинцев, чем реально технических препонов. Понятно, что какой-то верхний слой простой блокировкой можно будет снять и, возможно, сбавить градус влияния пророссийского и агрессивного контента, который распространяется через эти соцсети. Понятно, что те, кто исследует и ведут свою информационную борьбу на этой плоскости, они могут это делать", — сказала эксперт.

    А далее, продолжает Шнурко-Табакова, стоит вопрос целесообразности, стоимости систем, которые будут ограничивать контент.

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    "Что дешевле — обучить людей правильно обращаться с информацией или потратить миллиард долларов на технические средства", — задает риторический вопрос.

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