Эксперт: запретить соцсети РФ можно... за миллиард долларов минимум

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украина ввела санкционные меры.

Во вторник, 16 мая, президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Санкции вводятся на три года. Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок. В список внесли ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряд других IT-компаний.

К сожалению или к счастью, процесс блокирования интернет-ресурсов технически достаточно затруднен и достаточно дорого стоит, сообщила в комментарии РИА Новости Украина глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Эллина Шнурко-Табакова.

Она отметила: промелькнули оценки, что это может стоить до миллиарда долларов, а Китай в свое время для построения своей информационной стены потратил около 800 миллионов долларов.

"И здесь, конечно же, вопрос скорее лежит в плоскости медиа-грамотности и информационной осведомленности украинцев, чем реально технических препонов. Понятно, что какой-то верхний слой простой блокировкой можно будет снять и, возможно, сбавить градус влияния пророссийского и агрессивного контента, который распространяется через эти соцсети. Понятно, что те, кто исследует и ведут свою информационную борьбу на этой плоскости, они могут это делать", — сказала эксперт.

А далее, продолжает Шнурко-Табакова, стоит вопрос целесообразности, стоимости систем, которые будут ограничивать контент.

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"Что дешевле — обучить людей правильно обращаться с информацией или потратить миллиард долларов на технические средства", — задает риторический вопрос.