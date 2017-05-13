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    "Развод" с РФ, или три свободы Порошенко: соцсети о громких заявлениях президента

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (396)

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    Грядущий безвиз стал причиной шумных обсуждений в соцсетях. Одно из последних касается заявления Петра Порошенко о том, что, получив безвизовый режим, Украина окончательно оформила "развод с Российской империей". Что думают по этому поводу украинцы?
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Безвизу быть! Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Это была последняя европейская инстанция, решающая вопрос предоставления Киеву безвиза. Уже 17 мая в Страсбурге между Украиной и ЕС торжественно подпишут соответствующее соглашение, а примерно с 11 июня, украинцы смогут ездить в страны Евросоюза без виз. 

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    Решение Европы вызвало немалый ажиотаж среди руководства страны. Сам президент Украины Петр Порошенко прокомментировал это событие так: получив безвизовый режим, Украина окончательно отойдет от России и вернется в "исторический дом" в Европу. "Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", — подчеркнул глава государства. По словам Порошенко, отныне будут действовать три свободы — свобода движения товаров, капиталов и людей. 

    Однако самую бурную реакцию в украинском сегменте соцсетей вызвали слова президента о разводе: "Я даже не спрашиваю, где в этих словах логика. Где хоть какой-то смысл? Кстати, а сам Порошенко уже оформил окончательно "развод" с империей в Липецке?" "Возвращаемся домой в Европу"… А с каких пор Европа была нашим домом? Наш дом Украина и мы этим гордимся…   Украина должна быть независимой от всяких европейских домов", — пишут в сетях и такое. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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