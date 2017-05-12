Безвиз подан!

Владимир Матвеев, обозреватель

Совет ЕС внес Украину в перечень третьих стран, гражданам которых не требуются визы для въезда в ЕС. Граждане Украины, обладающие биометрическими паспортами, смогут въезжать в ЕС на 90 дней каждые полгода с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам.

Совет Евросоюза 11 мая утвердил безвизовый режим для Украины. "Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", — сказано на сайте ведомства.

Решение приняли на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Для введения безвизового режима остались две формальные процедуры: законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая в настоящее время председательствует в ЕС, а затем его опубликуют в официальном журнале ЕС, передает ВВС.

Решение вступит в силу и "безвиз" заработает на 21 день после публикации в официальном журнале ЕС. Подписание состоится 17 мая.

Церемонию подписания в Страсбурге намерен посетить также президент Украины Петр Порошенко. Он будет присутствовать на подписании в качестве гостя.

Ранее послы государств-членов Европейского союза одобрили соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной. 6 апреля большинство депутатов Европарламента проголосовали за данное решение.

Согласно данным ВВС, публикация закона запланирована на 22 мая, а начало безвизовых поездок — на 11 июня 2017 года.

Между тем, безвизовый режим не дает гражданам Украины право на трудоустройство в странах Евросоюза. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу.

По новому законодательству, граждане Украины, "которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут въехать в ЕС без виз на 90 дней в период каждых 180 дней с целью туризма, посещения родственников или друзей, с целью бизнеса, но не для работы. Освобождение (отмена) будет касаться всех стран ЕС (за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента в апреле.

В то же время, для длительного обучения в странах ЕС нужно будет получать долгосрочную визу, передает ВВС.

Между тем, если после отмены виз для украинцев в ЕС возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью, то недавно пересмотренный Брюсселем механизм приостановки безвизового режима позволит отменить нововведение, подчеркивается в заявлении, которое цитирует DW.

Напомним, условием для либерализации визового режима для граждан Украины было укрепление механизма приостановки или отмены его действия, согласно которому Евросоюз сможет снова ввести визы в любой момент как реакция на чрезвычайную ситуацию (резкий рост неконтролируемой миграции, рост безосновательных заявлений на получение убежища, угроза безопасности европейских государств и др.).

Наряду с этим, Совет ЕС утвердил 11 мая предложение Еврокомиссии, содержащее рекомендацию о продлении действия внутреннего пограничного контроля в пяти странах Шенгенской зоны на срок до 6 месяцев, сообщает сайт.

"Начиная с даты, когда истекает срок действия предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить пропорциональный временный пограничный контроль на максимальный период в шесть месяцев на внутренних границах", — говорится в сообщении.

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