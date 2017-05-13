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    Порошенко едет в Страсбург для подписания соглашения по безвизу

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (395)

    (обновлено: )5701
    Согласно информации, в рамках визита глава государства проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17 мая примет участие в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для украинцев в Страсбурге. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского главы.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Безвиз подан!

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    "Семнадцатого мая 2017 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в город Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания президентом Европейского Парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

    Ранее сообщалось, что решение Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны ЕС будет подписано главой Европарламента Антонио Таяни 17 мая.

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