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    Аналитика и комментарии

    Прощай, Вовка! Соцсети об отставке главы НКРЭКУ Вовка

    (обновлено: )52
    Президент Украины Петр Порошенко утвердил отставку всего состава НКРЭКУ во главе с руководителем Дмитрием Вовком. Столь сенсационное заявление заинтересовало многих украинцев. Что же такого натворил глава комиссии и что пишут об этом в соцсетях?
    Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В стране колеблющихся тарифов не все стабильно и с самими тарифообразователями. Президент Украины уже утвердил отставку всего состава НКРЭ во главе с председателем комиссии Дмитрием Вовком. Об этом во время отчета в Верховной Раде сообщил сам председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

    "Согласно закону и указу Президента, отставка всего действующего состава комиссии утверждена. Два человека увольняются в ноябре дополнительно. Я также знаю, что я уволен. Это решение уже принято", — заявил Вовк. По его мнению, НКРЭКУ может стать полностью независимым органом, когда ей будет увеличено финансирование. Вот только, все ли поверили такому громкому заявлению в отечественном сегменте соцсетей?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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