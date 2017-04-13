Прощай, Вовка! Соцсети об отставке главы НКРЭКУ Вовка

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В стране колеблющихся тарифов не все стабильно и с самими тарифообразователями. Президент Украины уже утвердил отставку всего состава НКРЭ во главе с председателем комиссии Дмитрием Вовком. Об этом во время отчета в Верховной Раде сообщил сам председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Согласно закону и указу Президента, отставка всего действующего состава комиссии утверждена. Два человека увольняются в ноябре дополнительно. Я также знаю, что я уволен. Это решение уже принято", — заявил Вовк. По его мнению, НКРЭКУ может стать полностью независимым органом, когда ей будет увеличено финансирование. Вот только, все ли поверили такому громкому заявлению в отечественном сегменте соцсетей?

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook