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    Аналитика и комментарии

    Прощай, made in USSR. Реакция в соцсетях

    (обновлено: )32522
    Кабмин поддержал отмену всех законов, принятых еще в СССР. Хотя в Раде такой закон еще не одобрили, в отечественных соцсетях эту тему уже заприметили и встретили многочисленными комментариями. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Made in the СССР в Украине становится с каждым днем меньше. На очереди — законы тех времен. Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до независимости страны. По словам министра юстиции Павла Петренко, законопроект направят в Верховную Раду, а само голосование по нему ожидают уже в мае.

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    Кроме того Петренко напомнил, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию". По его словам, документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. При этом министр отметил, что проект закона не предусматривает отмену ратифицированных международных соглашений, которые были подписаны до независимости Украины.

    В украинском сегменте такого рода декоммунизация заинтересовала многих, став темой для весьма бойких обсуждений: "Вопрос не в том, надо или нет оставлять упоминания об СССР и УССР в действующих нормативных актах, а в том, почему они до сих пор в них оставались";  "Все, социализма и "земля — крестьянам" больше не будет — только феодализм, 12 часовой рабочий день и платная медицина — только хардкор". "Ну в Израиле до сих пор действуют несколько османских законов и несколько британских — и ничего", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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