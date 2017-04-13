Прощай, made in USSR. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Made in the СССР в Украине становится с каждым днем меньше. На очереди — законы тех времен. Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до независимости страны. По словам министра юстиции Павла Петренко, законопроект направят в Верховную Раду, а само голосование по нему ожидают уже в мае.

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Кроме того Петренко напомнил, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию". По его словам, документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. При этом министр отметил, что проект закона не предусматривает отмену ратифицированных международных соглашений, которые были подписаны до независимости Украины.

В украинском сегменте такого рода декоммунизация заинтересовала многих, став темой для весьма бойких обсуждений: "Вопрос не в том, надо или нет оставлять упоминания об СССР и УССР в действующих нормативных актах, а в том, почему они до сих пор в них оставались"; "Все, социализма и "земля — крестьянам" больше не будет — только феодализм, 12 часовой рабочий день и платная медицина — только хардкор". "Ну в Израиле до сих пор действуют несколько османских законов и несколько британских — и ничего", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook