Страшный бизнес. Украинцы продают органы, чтобы выжить

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как заявили в СБУ, в поле зрения злоумышленников из Украины и нескольких других стран попадали малообеспеченные граждане. У них предлагали купить почку – за 13-15 тысяч долларов.

Жертвы соглашались поехать за границу на операцию. Оформление нелегальной процедуры проходило в созданной для прикрытия коммерческой структуре, якобы занимавшейся лечебным туризмом. Донора отправляли за рубеж на операцию. Обратно он возвращался уже без почки, но с деньгами.

Каждый месяц дельцам удавалось отправить на процедуру 4–5 украинцев. За каждую проданную почку торговцы получали по $80–100 тыс. Всего по факту торговли органами задержано шесть человек. Им инкриминируется ч. 3 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми".

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Дело "черных трансплантологов"

Подобная история о торговле органами украинцами уже случалась. В августе 2010 года МВД заявило о том, что разоблачило деятельность транснациональной группировки, которая в течение трех лет вербовала граждан Украины, России, Молдовы, Белоруссии и Узбекистана, перевозила их в Азербайджан, Эквадор и Косово для трансплантации органов реципиентам из Израиля.

Организатором группировки был израильский подданный, некто Юрий Кацман. На него работали 12 человек, четверо из которых – ведущие врачи Института имени Шалимова. Поиском доноров, а ими, как правило, становились малообеспеченные граждане, занимались 7 вербовщиков из Киевской, Одесской, Закарпатской и Запорожской областей. А организатор, Юрий Кацман, подбирал реципиентов. Операции по пересадке почки проводились в азербайджанской клинике, с которой у хирурга Владислава Закордонца и анестезиологов Петра Зайченко и Ярослава Романива был заключен договор на проведение операций и где операции по пересадке органов не запрещены.

Тогда, по данным МВД, донор получал за почку 10 тысяч долларов, реципиентам такие операции обходились в 100-150 тысяч долларов. За каждую операцию украинские хирурги получали от $15 до 20 тысяч. Общий объем средств этого преступного бизнеса составлял около $18 миллионов в год. Члены группировки заработали более $40 миллионов. Это дело тут же окрестили делом "черных трансплантологов".

Следствие предъявило трем врачам обвинение не только в торговле людьми, но и в незаконных пересадках органов в составе организованной преступной группировки. 1 ноября 2011 года состоялось первое судебное заседание. Дело тянулось три года. Большинство этого времени врачи провели в СИЗО. В августе 2013 года Оболонский районный суд столицы закрыл громкое дело "черных трансплантологов", в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Весь парадокс этой истории был в том, что доноры добровольно, без принуждения отдавали свой орган, о чем писали в расписке в Бакинской клинике. С ними расплачивались без обмана. Операции по пересадке органов в Азербайджане разрешены. Каждый может свой орган передать кому угодно и когда вздумается.

Хирургическое вмешательство прошло отменно, никто из более 20 доноров не умер на хирургическом столе. У украинцев, продавших свой орган, претензий к врачам не было, как и к организаторам, которые выполнили свои обязательства. Врачи органами не торговали, они работали по контракту и, по сути, оперировать доноров могли и другие хирурги, из любой другой страны. Но под удар попали только украинские.

На те же грабли

Похоже, история повторяется. Опять СБУ и МВД сражаются с ветряными мельницами, только на этот раз виноваты вербовщики и организаторы перевозки доноров. Так как подробности этой истории СБУ замалчивает, сложно понять, в чем именно суть.

В том, что с кем-то из доноров не расплатились или же не взяли расписку, что с почкой человек расстается добровольно?! Поверить в то, что у кого-то насильно, да еще и за пределами родины вырезали орган, можно с трудом. Ведь до того, как отправляться в дальний путь, донор сдает все анализы в Украине. По этим анализам подбирается подходящий реципиент, донору оформляют загранпаспорт, если такового нет, покупают билет и пылинки с него сдувают.

Да и в заграничной клинике донор сдает анализы перед операцией и почка пересаживается моментально, ее не хранят в холодильнике. Это все делается не за один день и все можно переиграть.

А главное, по украинскому законодательству, украинцы не имеет права продавать свой орган, так как за это могут попасть под уголовную ответственность.

"В деле о "черных трансплатологах" следственные органы совершили ошибку, так как, чтобы доноры свидетельствовали против врачей, им гарантировали не привлечение к уголовной ответственности и дело по ст. 143 УК Украины "Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека", не возбуждали.

Обвиняемые проходили по ст.149 "Торговля людьми". И дело было обречено на провал. Потерпевшие говорили, что у них покупали почку, они ехали на операцию, и возвращались с деньгами. Если идет речь о торговле органами, тогда не может идти речь о торговле людьми. Ведь торговля органами — это обычная сделка купли-продажи и каждая из сторон этой сделки должна нести уголовную ответственность и продавец, и посредник и покупатель. И автоматически донор является преступником, соучастником покупателя и посредника, которому он продал орган.

Но обществу заявлять об это неудобно, потому что не один донор, если он расскажет о сделке, может быть судим. Ни один нормальный человек себя не оговорит", – рассказывает РИА Новости Украина адвокат Игорь Иванов, в прошлом – один из защитников Владислава Закордонца в суде.

Как подчеркивает адвокат, тогда МВД решило преподнести это под соусом, что людьми торговали, пользуясь их беспомощным состоянием, которое заключалось в том, что люди были настолько бедны, что хотели заработать денег.

"То есть, они продали почку по 10 тысяч долларов, получили деньги, но не понимали, что делают. То есть, это было доведено до абсурда", — отмечает Иванов.

По всей видимости, история продолжается, если СБУ открывает уголовное дело по торговле органами снова по статье "Торговля людьми". Скорее всего, с донорами, ради их показаний, снова был заключен договор о не привлечении их к уголовной ответственности за продажу почки. Но при этом, опять же, никто не пресекает торговлю органами, а объявлениями украинцев, готовых продать свой орган, заполнен весь Интернет.