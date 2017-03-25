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    Аналитика и комментарии

    Под угрозой остановки. Счета киевского метрополитена арестованы

    (обновлено: )24010
    C 16 марта счета КП "Киевский метрополитен" арестованы. В КГГА обеспокоены, что это приведет к остановке работы подземки. Причиной ареста стала давняя скандальная история с покупкой вагонов у российской компании "Укррослизинг".
    Метро Киева
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Арест счетов и реакция Кличко

    С 16 марта счета киевского метрополитена находятся под арестом. Об этом на заседании Киевского горсовета заявил директор КП Виктор Брагинский. "Счета были арестованы с 16 марта, и работа предприятия под угрозой", — сказал он.

    Причиной ареста счетов стала давняя скандальная история с покупкой 100 вагонов для метрополитена у российской компании "Укррослизинг". 

    В ответ КГГА попросило правительство и парламент наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не платить ей присужденные киевским судом 28 миллионов долларов долгов за вагоны. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Киевсовет обращается к Раде, Кабинету министров и СНБО с ходатайством о применении санкций к ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и нарушить новые производства по фактам, установленным временной комиссией Киевсовета, для предотвращения блокировки работы… Киевского метрополитена", — говорится в сообщении.

    По словам мэра Виталия Кличко, власти не должны допустить, чтобы метро перестало работать из-за долгов. "Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга "Киевского метрополитена", счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. А это прямая угроза парализации работы и остановка столичного метро. То есть нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! Этот вопрос очень важен для города, ведь каждый день 1,5 миллиона человек в Киеве пользуются метро. Поэтому нельзя допустить, чтобы массовый общественный транспорт остановился", — цитирует его пресс-служба.

    Нет денег – нет вагонов

    История с закупкой 100 вагонов киевским метрополитеном тянется еще с 2009 года. Вагоны закупали в лизинг, т.е. до полной выплаты суммы сделки товар метрополитену не принадлежал. 

    Тогда победителем тендера стала компания "Укррослизинг". Срок выплаты предполагался 5 лет до конца 2014 года. 75 вагонов из 100 закупались у предприятий из Российской Федерации.

    Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны выплачена не была.  

    В ответ "Укррослизинг" обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с киевского метро 1,959 млрд гривен задолженности за поставку вагонов.

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    В июне 2016 года стало известно, что "Укррослизинг" готов пойти на уступки по долгу. Однако в компании отметили, что долг продолжает увеличиваться, поскольку из 100 единиц вагонов метро, которые находятся в лизинге, срок оплаты лизинговых платежей закончился лишь у 86 единиц, а за 14 − закончится в 2017-2018 годах. Поэтому за 14 вагонов лизинговые платежи будут продолжать начисляться, а задолженность – расти.

    В конце сентября 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании "Укррослизинг" о взыскании с КП "Киевский метрополитен" 737 миллионов гривен за поставку 100 вагонов. 

    ***

    Что касается самой компании "Укррослизинг", то, как писали СМИ, ее связывают с соратником экс-президента Виктора Януковича Юрием Иванющенко и российским  "Внешэкономбанком".

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    По данным издания "Наші гроші", в состав бенефициаров компании входила российская "ВЭБ-Лизинг" из группы подконтрольного правительству России "Внешэкономбанка". С украинской стороны "Укррослизинг" был связан с бывшим совладельцем нефтетрейдера "Вик Ойл" и экс-главой скандально известного зернотрейдера ГАК "Хлеб Инвестбуд" Игорем Филипенко, который считался человеком экс-нардепа Юрия Иванющенко. 

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