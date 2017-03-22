Не было бы счастья, да несчастье… Украина в рейтинге счастливых стран

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина оказалась на 132 месте рейтинга всемирного счастья, став, таким образом, самой несчастливой страной Европы. Норвегия стала самой счастливой страной в мире согласно данным социологической группы независимых экспертов ООН, опубликованным в докладе World Happiness Report 2017.

Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с "несчастным" населением. Сегодня страна — на 132-й позиции из 155-ти, сообщается в разделе рейтинга счастья, часть 3. На последнем 155-м месте рейтинга оказалась Центральноафриканская Республика, сообщает сайт worldhappiness.report

Со времени Евромайдана, рейтинги счастья украинцев стали рекордно низкими, пишет gallup.com и Украина стала "самой несчастной" в Европе. В то же время Норвегия обошла Данию в списке самых счастливых стран.

Наиболее счастливыми странами Европы признаны Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. Учитываются, в частности, такие критерии, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, объем благотворительных пожертвований и распространённость коррупции.

По утверждению авторов доклада, жители тем счастливее, чем меньше уровни социального неравенства в стране.

Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 году. С тех пор его публикация ежегодно приурочена к Международному дню счастья, который ООН отмечает 20 марта. С его помощью авторы надеются предоставить мировому сообществу, правительствам и бизнесу разных стран, а также их жителям, инструменты для улучшения уровня и качества жизни населения.

Украина также попала в первую десятку международного рейтинга Bloomberg's Misery Index, который свидетельствует о бедности или обездоленности стран. Об этом 3 марта сообщило американское издание Bloomberg. Аналитики, основываясь на прогнозах инфляции и безработицы в 2017 году, поместили Украину на 7 позицию с ожидаемым индексом 19.

Кроме того, Украина в 2016 году вошла в 10-ку наиболее небезопасных стран мира. Об этом сообщила организация Vision of Humanity, которая составила очередной рейтинг самых безопасных для жизни стран Global Peace Index, сообщал сайт visionofhumanity.org Всего в рейтинге 163 страны. Украина в списке занимает 156 место. Страна в рейтинге располагается между Центральной Африканской Республикой и Суданом.

Наряду с этим, согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы, передал в конце ноября 2016 года Голос Америки.

Согласно опросу, "проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для нашего государства – это подтвердили 56% респондентов. На вопрос: "Снизился ли уровень коррупции за последние четыре года?" 72% украинцев ответили отрицательно".

При этом, как пишет Голос Америки, 49% украинцев считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить", говорится в украинской аннотации к глобальному исследованию "Барометр мировой коррупции" (Global Corruption Barometer), которое Transparency International провела в 42 странах Европы и Центральной Азии.