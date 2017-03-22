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    Аналитика и комментарии

    Не было бы счастья, да несчастье… Украина в рейтинге счастливых стран

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    Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций
    Флаг Украины
    Associated Press Manu Brabo

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Украина оказалась на 132 месте рейтинга всемирного счастья, став, таким образом, самой несчастливой страной Европы. Норвегия стала самой счастливой страной в мире согласно данным социологической группы независимых экспертов ООН, опубликованным в докладе World Happiness Report 2017.

    Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с "несчастным" населением. Сегодня страна — на 132-й позиции из 155-ти, сообщается в разделе рейтинга счастья, часть 3. На последнем 155-м месте рейтинга оказалась Центральноафриканская Республика, сообщает сайт worldhappiness.report

    Со времени Евромайдана, рейтинги счастья украинцев стали рекордно низкими, пишет gallup.com и Украина стала "самой несчастной" в Европе. В то же время Норвегия обошла Данию в списке самых счастливых стран.

    Наиболее счастливыми странами Европы признаны Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

    При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. Учитываются, в частности, такие критерии, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, объем благотворительных пожертвований и распространённость коррупции.

    По утверждению авторов доклада, жители тем счастливее, чем меньше уровни социального неравенства в стране.

    Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 году. С тех пор его публикация ежегодно приурочена к Международному дню счастья, который ООН отмечает 20 марта. С его помощью авторы надеются предоставить мировому сообществу, правительствам и бизнесу разных стран, а также их жителям, инструменты для улучшения уровня и качества жизни населения.

    Украина также попала в первую десятку международного рейтинга Bloomberg's Misery Index, который свидетельствует о бедности или обездоленности стран. Об этом 3 марта сообщило американское издание Bloomberg. Аналитики, основываясь на прогнозах инфляции и безработицы в 2017 году, поместили Украину на 7 позицию с ожидаемым индексом 19.      

    Кроме того, Украина в 2016 году вошла в 10-ку наиболее небезопасных стран мира. Об этом сообщила организация Vision of Humanity, которая составила очередной рейтинг самых безопасных для жизни стран Global Peace Index, сообщал сайт visionofhumanity.org Всего в рейтинге 163 страны. Украина в списке занимает 156 место. Страна в рейтинге располагается между Центральной Африканской Республикой и Суданом.

    Наряду с этим, согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы, передал в конце ноября 2016 года Голос Америки.

    Согласно опросу, "проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для нашего государства – это подтвердили 56% респондентов. На вопрос: "Снизился ли уровень коррупции за последние четыре года?" 72% украинцев ответили отрицательно".

    При этом, как пишет Голос Америки, 49% украинцев считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить", говорится в украинской аннотации к глобальному исследованию "Барометр мировой коррупции" (Global Corruption Barometer), которое Transparency International провела в 42 странах Европы и Центральной Азии.

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