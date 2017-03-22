Коррупция и борьба с ней: скандал и отставка главы МВД Франции

РИА Новости Украина

Один из самых ярых обличителей Фийона по "Пенелопагейту" оказался замешан в точно таком же скандале. Во вторник, 21 марта, глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне скандала с трудоустройством его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Накануне вечером стало известно, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции. В период между 2009 и 2016 годами дочери бывшего министра МВД заработали, таким образом, около 55 тысяч евро на двоих.

Между тем, когда разразился скандал с женой Франсуа Фийона, Брюно Лу Ру жестко раскритиковал практику трудоустройства депутатами членов своих семей на должности парламентских помощников. В интервью радиостанции RTL он заявлял: "Конечно же, это может привести к путанице, это может вызвать подозрения. […] Напомню, что парламентарии располагают некоторой суммой денег, чтобы оплачивать работу своих сотрудников, и именно парламентарии определяют, каков будет размер зарплаты… Ситуация более прозрачна, если супруги депутатов не работают вместе с ними. Тот, кого обвиняют, должен рассказать, как все было на самом деле […] французам это представляется очень и очень серьезным делом, если человек по-настоящему не работал".

После того, как стало известно о трудоустройстве дочерей Ле Ру, теперь уже бывший министр МВД заявил, что не следует смешивать случай его дочерей с делом жены Франсуа Фийона. По утверждению журналистов передачи Quotidien на телеканале TF1, одновременно с работой в парламенте дочери Ле Ру, вероятно, проходили производственную практику или были заняты учебой. Летом 2013 года одна из них официально работала на отца, но в то же самое время находилась в Бельгии. В мае 2015 года другая дочь была принята на работу, одновременно проходя обучение на подготовительных курсах.

Ситуацию прокомментировал Sputnik депутат от Республиканцев Тьерри Мариани:

"Как и многие, я очень удивлен новыми разоблачениями, которые следуют за уже ранее всем известными. Из этого складывается общая очень негативная картина о парламентариях. Я только что узнал, что финансовый отдел Прокуратуры завел дело (в отношении Брюно Ле Ру), и я этому очень рад, потому что, по крайней мере, и это дело, и дело Франсуа Фийона будут рассматриваться на равных. Посмотрим, что покажет расследование. А на будущее, мне кажется, чтобы подобные прецеденты не возникали, стоит вообще запретить прием на работу родственников парламентариев в Национальную Ассамблею.

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Но проблему нужно рассматривать шире, она касается не только Национальной Ассамблеи. Я в свое время был мэром. Многие мэры нанимают на работу своих детей. В подобном случае нужно запретить практику найма родственников вообще, в тех случаях, когда зарплату они получают из государственного бюджета.

Вопрос лишь в том, легальна ли эта практика? Да, если верить статистике, эта практика касается от 15 до 18% парламентариев (в число коих я не вхожу, хочу заметить сразу). А вообще, статус парламентского помощника особый. Мне кажется, что наилучшим выходом было бы отменить подобный семейный подряд, дабы не навлекать на себя какие-либо подозрения".