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    Зарубежье

    Фрауке Петри: европейский континент сам себя разрушит

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    Если в течение следующих нескольких лет мы не сумеем достичь явных корректировок курса во всех европейских странах, тогда европейский континент сам себя разрушит, и произойдет это только лишь за счет демографии мигрантов, считает немецкий политик.
    Фрауке Петри
    wikipedia

    РИА Новости Украина

    Граждане снова не проявили достаточной смелости, считает лидер АдГ Фрауке Петри (Frauke Petry), которая прокомментировала огорчающие результаты Герта Вилдерса (Geert Wilders) на выборах в Нидерландах. Однако Петри продолжает считать, что избиратели в Европе решатся на изменения, "как в Америке".

    Герт Вилдерс не достиг своей цели в 30 мест и стал только второй по величине силой. Какую можно дать оценку?

    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
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    — Конечно, мы хотели бы видеть еще более высокий результат. Лучше всего было бы стать крупнейшей силой в Голландии, но уже в последние дни стало заметно, что и "навесной пас" из Анкары, который вызвал последовательные действия со стороны правительства Рютте, в конце концов, помог правительственной партии, а не инициатору последовательной политики против Турции, Герту Вилдерсу. Нужно сказать, что граждане снова не проявили достаточной смелости. Хотя по сравнению с последними выборами, результат Партии свободы (PVV) улучшился, а так называемый победитель потерял голоса. Как и социал-демократы, которые были практически разгромлены.

    Вам удалось поговорить с Гертом Вилдерсом и поздравить его с все же хорошим результатом?

    — Нет, я с ним еще не разговаривала. Мы вчера обменялись новостями, пожелали друг другу ни пуха, ни пера. Я считаю, что его это не удержит от продолжения. Он слишком давно в политике. Но ясно и то, что вызвать политические изменения – это долгосрочная задача. Даже когда ты близок к этому – результат виден лишь в день выборов.

    В Европе пишут, что выборы в Голландии – четвертьфинал, во Франции – полуфинал, а в Германии – финал для правоконсервативных партий. Означает ли этот результат, что правые консерваторы терпят поражение?

    — Этого бы хотели традиционные партии. Но если посмотреть, каково давление партий, которые настроены критически по отношению к ЕС и мигрантам, на другие партии, нужно констатировать, что Рютте с Вилдресом в конце концов сошлись в тематической схватке. Это означает, что постановка темы однозначно определялась значительными проблемами в Голландии и в Европе — миграция, ислам, будущее ЕС. Поэтому традиционные партии не могут больше говорить, что они устанавливают повестку для Запада.

    С другой стороны, нужно сказать и следующее: Если в течение следующих нескольких лет мы не сумеем достичь явных корректировок курса во всех европейских странах, тогда европейский континент сам себя разрушит, и произойдет это только лишь за счет демографии мигрантов.

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    Чем Рютте удалось завоевать избирателей? 

    — Я считаю, что для правительственной партии, которая, конечно, может действовать, в отличие от оппозиционной партии, и которая в конце может требовать и оказывать давление, в целом ситуация лучше. Рютте понял, что нужно использовать именно в последние дни и недели. Эрдоган за границей получил красную карточку. Вопрос заключается в том, останется ли это так и после выборов. Поэтому нам нужно наблюдать в течение следующих трех-четырех лет за политикой в Голландии, чтобы увидеть, была ли это долгосрочная корректировка курса, или это произошло только в контексте выборов.

    В последнее время есть ощущение, что старые партии копируют стратегии правоконсервативных партий и сдвигаются вправо. Вы тоже так считаете? Что они могут этим противопоставить?

    Флаг Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir
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    — То, что они это делают, это результат политической игры. Политическое давление из-за новых партий стало таким большим, что традиционные партии не могут этого обойти. Вопрос заключается в том, является ли это косметическими корректировками. Например, мы видим в Германии СДПГ, которая вместе с г-ном Опперманом требует создания в Северной Африке центров для приема мигрантов и лиц, подающих прошение на предоставление убежища. Вместе с тем кандидат на пост канцлера Мартин Шульц хочет разрешить членам семей присоединяться к мигрантам, прибывшим в Германию. В этом мало последовательности.

    Вопрос в том, замечают ли это граждане. И поскольку определенные партии по-прежнему имеют лучшие позиции в СМИ, они могут намного лучше продать свои косметические корректировки, чем другие партии. Но в целом заметно, что европейские граждане хотят сохранить свою страну, что они уже видят свои проблемы. Будут ли они, в конце концов, готовы сделать выбор в пользу перемен, как это произошло в Америке, это другой вопрос. То есть в целом заметно, что поляризация в Европе намного меньше, чем в США.

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