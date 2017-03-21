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    Во Франции расширили дело в отношении Фийона - СМИ

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    По данным СМИ, национальная финансовая прокуратура Франции дала письменное распоряжение расширить расследование за счет дополнительного пункта, касающегося "торговли влиянием".
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве, пишет газета Monde.

    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По имеющимся у газеты данным, национальная финансовая прокуратура Франции 16 марта предоставила следователям дополнительное письменное требование расширить дело в отношении четы Фийон в связи с подозрениями в "мошенничестве при отягчающих обстоятельствах… и использовании поддельных документов".

    Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

    Расследование в отношении Фийона позже было расширено, в качестве отдельного пункта включены костюмы, подаренные экс-премьеру его другом. По данным издания, прокуратура дала письменное распоряжение расширить расследование за счет дополнительного пункта, касающегося "торговли влиянием".

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