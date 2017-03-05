Спасибо товарищу Гройсману за наше счастливое... Из Тернополя о стипендиях

РИА Новости Украина

Подняли размер минимальной стипендии на несколько сотен гривен и почти вдвое уменьшили количество студентов, которые могут ее получать. Таков результат недавней образовательной реформы. Речь идет о Постановлении Кабинета Министров от 28-го декабря прошлого года, в котором правительство обязало перейти на рейтинговую систему выплаты стипендий все без исключения вузы Украины, пишет 0352.ua.

"Раньше у нас в зависимости от семестра академическую стипендию получали около 70-75% студентов, теперь, вы знаете, что в соответствии с Постановлением №1050, процент не может быть больше 45%. Соответственно, мы брали за основу 45%, а вышло около 42-х процентов. Поскольку постановление четко прописывает, что в случае умножения этих процентов, их округлять до меньшего. Поэтому банально выходит, что в группе, где четыре человека, стипендию получает один. Это 45%, потому что два – это уже будет 50%", – рассказывает ТВ4 председатель профкома студентов ТНПУ им. В. Гнатюка Андрей Киданюк.

Как следствие – ряды государственников (бюджетников) со стипендиями значительно поредели. И хотя размер студенческой выплаты с восьми сотен гривен увеличился до одной с лишним тысячи, – шансы на получение денег значительно снизились.

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Если раньше достаточно было "закрыть" сессию на четверки, то сейчас требования жестче, ведь необходимо занять как можно более высокую строчку в общем рейтинге группы или потока. Такая же ситуация – с повышенной стипендией: вознаграждение в более полутора тысяч гривен получают только студенты со средним баллом выше 90, которые лидируют в рейтинге.

"На самом деле я думаю, что идея сама очень хорошая, так как учитывается еще и активность студентов. А я думаю, что это хороший стимул. Так как я участвовала в студенческом совете, это никогда не поддерживалось, так скажем, материально. Теперь думаю, многие студенты смогут с большим интересом этим заниматься. Но я думаю, очень много еще надо доработок", – говорит студентка 4-го курса ТНПУ им. В. Гнатюка Людмила Забродская.

В студенческом профкоме ТНПУ в рейтинге тоже видят немало недоработок.

"Самая большая проблема сейчас возникает с магистрами. Магистранты, по большому счету, одни из лучших студентов. А в связи с тем, что есть малые группы или количество студентов-государственников (бюджетников) – очень маленькое, очень много магистрантов не получают академической стипендии, при том, что их средний балл составляет 90 и выше. Конечно, это несправедливо", – говорит Андрей Киданюк.

8 февраля Кабмин сжалился над так называемыми студентами-льготниками и расширил перечень категорий, которые могут претендовать на социальную стипендию. В этот список добавили детей-инвалидов, инвалидов 1-3 группы и лиц из малообеспеченных семей. Как сообщили в профкоме Тернопольского педагогического университета, уже около сотни студентов обратились к ним для назначения социальной стипендии.