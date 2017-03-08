Обзор мировых СМИ: взломы ЦРУ, убийство носорога во Франции

РИА Новости Украина

WikiLeaks раскрыл инструменты взлома ЦРУ. Мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Financial Times, Guardian, Independent, Monde) на первых полосах освещают публикацию сайтом WikiLeaks более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Как пишет Washington Post, согласно файлам разоблачительного сайта, у сотрудников ЦРУ был целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых ещё не разработаны защитные механизмы.

Газета отмечает, что в некоторых файлах упоминаются такие программы для взлома как Assassin и Medusa. При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона.

Лорды Британии одобрили поправку по Brexit. Палата лордов британского парламента одобрила вторую поправку к законопроекту о запуске процедуры выхода страны из ЕС, потребовав законодательно оформить обещание премьера Терезы Мэй представить итоговые договоренности с Евросоюзом об условиях Brexit на суд парламентариев, пишут британские газеты Guardian, Independent, Telegraph, Times.

Как пишет Guardian, лорды поддержали поправку 366 голосами против 268. Газета приводит мнение бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Майкла Хезелтайна, который назвал событие "наиболее важным решением нашего времени после войны".

"Это гарантирует, что у парламента есть критическая роль в определении будущего, которое мы завещаем поколениям молодых людей", — цитирует Хезелтайна газета.

Живодеры убили носорога в зоопарке Франции. Неизвестные преступники в ночь на вторник проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, убили носорога и отпилили его рог, после чего скрылись с места преступления, пишут западные издания Monde, Figaro, Parisien, Guardian, Independent.

По данным Figaro, браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до строения, где содержатся носороги, взломали внешнюю, железную и внутреннюю двери, открыв доступ к обиталищу животных.

Жертвой преступников стал совсем молодой — четырехлетний — носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад (продолжительность жизни носорогов — 40-50 лет). Убитое животное утром обнаружила сотрудница зоопарка, которая за ним ухаживала. Расследование инцидента поручено местной жандармерии.

Трагедия на железной дороге в Миссисипи. Товарный поезд на скорости врезался в автобус, застрявший на железнодорожном переезде в американском штате Миссисипи, не менее четырех человек погибли, еще 34 получили ранения разной степени тяжести, пишут американские газеты Sun Herald, New York Times, USA Today.

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По данным USA Today, инцидент произошел в городе Билокси во вторник около 14.15 (22.15 по Киеву). Как сообщил глава местной полиции Джон Миллер, автобус направлялся из штата Техас, в нем было до 50 пассажиров.

Отмечается, что когда водитель автобуса понял, что транспортное средство застряло на опасном переезде, он сказал пассажирам выйти, однако столкновение было столь мощным, что большинство все же получило ранения. Сообщается, что никто из находившихся в поезде не пострадал.