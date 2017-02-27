The New York Times: Украина и ее теневые фрилансеры

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Каждый день растет количество связанных с Россией вопросов, на которые президенту Трампу срочно следовало бы пролить свет. Об этом говорится в редакционной статье "Украина и теневые фрилансеры", опубликованной на сайте газеты New York Times. Самые новые вопросы связаны с личным адвокатом президента Майклом Коэном и его сотрудничеством с малоизвестным украинским оппозиционным депутатом российского происхождения, жителем Нью-Йорка, который заключал деловые сделки с Трампом, пишут американские журналисты.

"Трое мужчин подготовили мирный план для Украины, который Коэн затем доставил в офис Майкла Флинна, советника по национальной безопасности, который был уволен несколько дней спустя. В этом, возможно, и нет ничего противозаконного, и нет никаких доказательств того, что план видел Трамп или кто-либо из его команды по международным делам. Но на фоне всех тревожных вопросов вокруг связей между Россией, Трампом и его помощниками этот тайный план поднял ряд новых вопросов о том, кто еще может стоять за ним и почему. Недостаточно просто притворяться (как пытаются эти трое), что их мотивацией было желание закончить эту ужасную войну", — говорится в публикации.

По сути, план призывает провести в Украине референдум о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет, а также прекратить предоставление российской поддержки ополченцам на востоке Украины и амнистировать большинство из них, продолжают авторы статьи. Теоретически этот план мог бы стать основой для изучения решения тупиковой ситуации в Украине, пишет TNYT.

До крымского референдума в 2014 году, у России был договор о долгосрочной аренде военно-морских объектов в Севастополе, напомнили американские журналисты. "Однако, вопрос в том, почему все это было сделано за спиной Киева, Государственного департамента и почти всех остальных. План, похоже, возник у Андрея Артеменко, украинского депутата и махинатора, который считает себя украинским Трампом. Он также утверждал, что у него есть доказательства коррупции, которые могут свергнуть президента Украины Петра Порошенко", — продолжают авторы статьи.

"Кремль отрицает, что знал что-либо о плане. Украинское правительство было в ярости, и теперь прокуратура Киева ведет расследование в отношении Артеменко по обвинению в государственной измене. Коэн опроверг сообщения о плане, назвав их "фальшивыми новостями" и отказался давать какие-либо комментарии, но он признал факт встречи двух других мужчин", — пишет TNYT.

"Третий человек — Феликс Сейтер, нью-йоркский застройщик, который когда-то сидел в тюрьме за схему мошенничества на бирже, за драку в баре и затем сотрудничал с федеральными органами в расследованиях случаев мошенничества. Сейтер возмущенно настаивал, что не связывался ни с кем в российском правительстве в интересах Трампа или ради реализации плана", — говорится в публикации.

"Агрессивная политика президента Владимира Путина является одной из основных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и Европа, и Украина занимает в ней центральное место. Стойкость и единство Запада критически необходимы, и все же оставшиеся без ответа вопросы об отношениях Трампа с Россией вызвали значительные опасения среди союзников, и помощники Трампа изо всех сил пытаются их успокоить. Коэн — адвокат Трампа. Он не может притворяться обеспокоенным гражданином, когда встречается с оппозиционными украинскими политиками, которые передают ему сомнительные предложения. Сейчас не время для фриланса", — говорится в редакционной статье TNYT.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

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В понедельник, 27 февраля, во время пресс-конференции Артеменко заявил, что власти в Украине пытаются установить диктатуру в стране. "Попытки ограничения политической деятельности народного депутата антиконституционны. Они свидетельствуют о желании власти установить диктатуру в нашей стране. Эти действия тянут, по меньшей мере, на две статьи Уголовного кодекса", — сообщил нардеп.

Он считает, что, как депутат, имеет полное право от своего имени поднимать любые вопросы государственного уровня. Артеменко также убежден, что к уголовной ответственности необходимо привлекать не его, а тех, кто "без единого выстрела сдал Крым, кто согласовал минский формат, где нет упоминаний о Крыме".