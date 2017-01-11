Охрименко: есть три фактора, которые толкают курс доллара вверх

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

НБУ резко повысил официальный курс доллара. Если в пятницу 6 января курс был установлен на уровне 26,28 грн за доллар, то уже во вторник 10 января, первый рабочий день после новогодних каникул, Нацбанк ослабил гривну до 27,02 за доллар.

На 11 января НБУ установил официальный курс гривны на отметке 27,18 гривен за доллар.

Тем временем, наличный курс в течение новогодних праздников находился в пределах 27 грн за доллар, а после новогодних каникул наличный доллар продают по курсу 28 грн за один доллар США.

Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал три фактора, которые влияют на ослабление обменного курса гривны.

"Есть три фактора, которые толкают вверх наличный курс доллара. Как бы там ни было, сильное влияние оказали события, связанные с национализацией "ПриватБанка". К сожалению, Нацбанк осуществил резкую эмиссию, и это сказалось на наличном курсе. Кроме того, в начале года нужно проводить выплаты по внешним долгам, и это тоже давит на валютный рынок. Резервов на это пока хватает. Слово пока — это ключевое. За 2016 год НБУ немного накопил резервов. Третий фактор — это ограничения продажи валюты импортерам. Импортеры вынуждены использовать "серые" схемы, и это тоже влияет на наличный курс", — подчеркнул Охрименко.

Отвечая на вопрос, почему Нацбанк Украины повысил официальный курс 10 января, эксперт отметил, что это решение больше технологического характера.

"Есть много показателей, которые привязаны к курсу на конец года. По этой причине НБУ специально держал низким официальный курс — по нему считаются многие показатели. А в новом году можно повышать до 27 гривен. Это просто технология", — сказал аналитик.

В то же время эксперт прогнозирует продолжение процесса девальвации гривны.

"Риск девальвации выше, чем риск ревальвации. В начале года спрос на валюту меньше, и если сейчас Нацбанк все будет делать правильно, то есть большая вероятность, что ситуация стабилизируется. Если же НБУ будет делать "подозрительные движения", не исключено, что все может развалиться очень быстро", - подчеркнул Охрименко.

"НБУ должен вовремя выходить с интервенциями и правильно регулировать количество гривны. Регулятору также стоит воздержаться от резких движений с ценными бумагами. Но раз уж есть решение по рефинансированию "ПриватБанка", это нужно делать очень аккуратно", — уточнил эксперт.