В Европе шум из-за возможного назначения Эттингера вице-председателем ЕК

Александр Шишло – Брюссель, для РИА Новости Украина

Группа европейских НПО во главе с Transparency International EU и European Network Against Racism (Европейская сеть против расизма – Ред.) призвали членов Европарламента не утверждать еврокомиссара по цифровой экономике Гюнтера Эттингера на пост вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) по бюджету и человеческим ресурсам из-за его, по мнению правозащитников, высказываний расистского характера и cвязей с лоббистами.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложил новую должность немцу Эттингеру вместо болгарки Кристалины Георгиевой, которая покинула коллегию еврокомиссаров, чтобы занять должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

Слушания в ЕП по кандидатуре Эттингера с его участием намечены на 9 января.

"Комиссар Эттингер допустил расистские, сексистские и гомофобные высказывания в ряде случаев в прошлом и совсем недавно в своем выступлении в официальном качестве 26 октября в Гамбурге. Комиссар Эттингер неоднократно подвергался критике за то, как он взаимодействует с лоббистами", — говорится в коллективном обращении НПО к Европарламенту, попавшем в распоряжение РИА Новости.

В начале ноября Эттингер стал объектом резкой критики в ЕС и за рубежом после того, как, выступая перед руководителями немецких предприятий в Гамбурге, назвал китайцев "узкоглазыми", предрек скорое введение в Германии "принудительных однополых браков" и назвал франкоязычный регион Бельгии с населением 4,5 миллиона человек "микрорегионом, управляемым коммунистами".

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После инцидента еврокомиссар извинился за то, что "использованные слова вызвали неприятное ощущение и даже могли обидеть". По словам Эттингера, такого намерения у него не было.

Еврокомиссар удостоился критики также и за полет на частном самолете бизнесмена из Германии, в чем усмотрели нарушение кодекса поведения членов ЕК. Речь идет о полете Эттингера в Венгрию на борту джета экс-главы Восточного комитета германской экономики Клауса Мангольда. В ЕК факт использования Эттингером частного самолета объяснили "отсутствием коммерческих авиалиний, которые бы позволили в срок успеть на встречу с премьер-министром (Венгрии Виктором) Орбаном".

Между тем, по данным издания EUobserver, 18 мая, когда состоялся полет Эттингера, из Брюсселя в Будапешт отправлялись сразу четыре коммерческих авиарейса.