Смена ориентиров власти: вместо Европы - борьба с внутренними врагами

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Под Новый год первые лица украинского государства выступили в традиционном для себя и украинского ТВ жанре — обращении к народу. Отметились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Порошенко: от Европы — к борьбе с внутренними врагами

Порошенко традиционно говорил о "российской агрессии", внутренней консолидации, но лишь вскользь упомянул (очевидно, после неудач на внешней арене) о евроинтеграции. Если вспомнить обращение прошлого года, то тогда президент уверенно заявлял, что в 2016 Украина получит безвиз и поборет коррупцию. Но по факту ни первого, ни тем более второго не случилось.

Но провалов Порошенко признавать не стал, ограничившись скупым упоминанием о том, что страна будем стремиться к сближению с Евросоюзом и НАТО.

В то же время продолжился другой тренд: заявлять, что не согласные с нынешней властью — враги Украины и хотят "расшатать" ее, чего он — гарант Конституции — не допустит. Не мог не сказать Порошенко и о "победах": заявил, что худшее в экономике — уже позади, а Украина — полностью отказалась от российского газа.

Уже сейчас можно предположить, что официальные месседжи со стороны власти в ближайшем будущем не изменятся: борьба с "внешним врагом", призывы к подавлению несогласных внутри страны и акцент на незначительных, но подаваемых как подвиги, успехах.

Гройсман: "мы остановили кризис"

Глава правительства Владимир Гройсман в своей праздничной речи заявил, что худшее для страны — позади (между прочим, Гройсман заявляет об этом уже второй год подряд — прежде как спикер ВР), а следующий год станет для Украины годом "дальнейшего развития".

"Уходящий год стал важным этапом, когда мы остановили общественный и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", — отметил премьер.

Озвучив ряд цифр, Гройсман перешел к "еврооптимизму": сообщил, что Украина выполнила все обязательства перед ЕС о безвизовом режиме, а также что твердо уверен в ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", — сказал премьер.

Парубий: "мы строим наш украинский мир"

А спикер ВР Парубий построил обращение почти сплошь на патриотическом пафосе: глава парламента заявил, что "2016-й год был годом испытаний для Украины, но мы выстояли, и начали смотреть на мир украинскими глазами".

"Мы строим наш украинский мир. Потому что нашу веру и свободу поставили выше оккупации и рабского существования. Ведь наши ценности — мир и воля - это тысячелетние ценности нашего народа. От времен Киевской Руси. Сегодня за наше право жить достойно тысячи украинских юношей и девушек сражаются на передовой. Видимо, враг в своем имперском бреду забыл, что не только мечи перековываются на орала, а и с плуга куют мечи. И сотни сожженных вражеских танков быстро напомнили Кремлю, что украинцы - нация воинов", — отметил Парубий в своем поздравлении.

Он также пообещал, что "мы обязательно освободим нашу землю".

"Власть живет, "под собою не чуя страны"

Обращение Порошенко продемонстрировало, что прежние "ничем не подкрепленные обещания" и месседжи, которые президент выдавал в минувшие годы, так и остались на уровне мифологии, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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"Картина маслом. Отсутствие каких бы то ни было смыслов и достаточно заурядная политическая риторика говорят о том, что в ближайшее время у него (у Порошенко — Ред.) будет только один вопрос — вопрос персонального политического выживания", — отметил эксперт.

Гройсман же, продолжил политолог, попытался отмыться от токсичности, которая связывается с ним после повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Золотарев напомнил, что и Порошенко в своей речи говорил об этом — дескать, теперь нужно повышать уровень жизни людей, "хотя никаких предпосылок для этого накануне нового года не было: растут расходы в бюджете на оборону и полицейские расходы", будут дальше расти тарифы, плюс — нововведения в налоговой части, снижение порога расхода наличных.

"Гройсман пытается придать хоть какой-то момент социальности. Пытается амортизировать так называемые реформы, которые он проводил. Но очевидно, что лишний раз продемонстрировало его обращение, впрочем, как и у Парубия, что руководители украинского государства живут, под собою не чуя страны, живут в такой теплой информационной ванне", — резюмировал политолог.