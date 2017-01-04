Бортник: в украинском медиапространстве идет "охота на ведьм"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украине в 2016 году удалось улучшить свой показатель в рейтинге свободы прессы – страна переместилась на 22 позиции, сообщалось в обнародованном Всемирном индексе свободы прессы журналистской правозащитной группы "Репортеры без границ". Теперь Украина занимает в рейтинге 107-е место.

По мнению исследователей, за год в стране уменьшилось количество насилия против журналистов. Но в докладе также отмечено, что Украина все ще страдает от чрезмерного влияния олигархов и информационной войны с РФ.

Читайте также: Донбасс и война. Вернет ли Украина утраченные территории в 2017 году

В то же время Украина опустилась в рейтинге Freedom House в категории свободы интернета – страна набрала 38 "негативных" очков. Одной из причин этого составители рейтинга назван рост незащищенных вторжений в украинское интернет-пространство.

Но рейтинги – рейтингами, а что в Украине происходит с реальной свободой слова? Что в этой сфере изменилось за год? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Действительно ли сегодня в Украине есть свобода слова? И, на ваш взгляд, можно ли говорить о свободе средств массовой информации?

– Никогда, наверное, в современной украинской истории, времени независимости, не было запрещенных для обсуждения тем. Сегодня они есть. Для примера, это тема федерализма тема отношений с Россией.

То есть, есть темы, на которые есть жесткий план, обсуждение которых в принципе в медиа невозможно, поскольку это позиция как самих журналистов, так и более радикальных телезрителей, зрителей, читателей, потребителей информационной продукции.

Это оформилось в тенденцию?

– Я думаю, что в целом у нас наблюдается два тренда. С одной стороны, государство в чем-то, мне кажется, напоминает позднего Кучму, пытается максимально контролировать медиа и ту информацию, которая попадает в медиа, через давление и контроль над собственниками, через разного рода силовые инструменты, то есть деятельность правоохранительных органов. Абсолютно репрессивным органом стал Национальный Совет по вопросам телерадиовещания.

Параллельно там, где государство совсем уже не имеет никаких оснований вмешаться в независимость медиа, для этого подключаются радикально настроенные люди, так называемые активисты, которые тоже могут оказывать силовое давление на власть. Это один тренд – давление со стороны власти приводит к ужасному сворачиванию рассмотрения тех или иных тем.

Для примера: тема пленок Онищенко или оффшоров Порошенко были показательными. Целыми медиа-группами они практически не транслировались, не освещались, или освещались очень однобоко, в очень одностороннем плане.

СМИ фактически перестали выполнять роль СМИ, фактически перестали выполнять роль информационного влияния или формирования общественного мнения, то есть политического и информационного инструмента. Это первая составляющая.

А вторая составляющая – это самоцензура СМИ. Сегодня СМИ очень много сами себя цензуруют – из-за страха, и это первый аргумент. Вторая мотивация – (самоцензура) из-за своих личных политических взглядов. Многие СМИ просто откровенно самоцензуруют себя, многие журналисты, даже те, которые ведут политшоу, какие-то информационные проекты, имеют ярковыраженную политическую позицию, чего в принципе не может быть в открытом демократическом государстве.

Поэтому эта самоцензура СМИ под давлением радикалов, под давлением политизации самих журналистов, она является вторым ключевым фактором процессов, которые определяют сужение реальной свободы СМИ.

Вот эти два фактора – ключевые: они приводят к тому, что действительно свободы стало меньше, СМИ перестали выполнять свою роль как СМИ, стали инструментом политического управления, социального манипулирования.

Поэтому пока что тенденции в медиа очень даже грустные, многие из журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения, сами инициируют кампанию преследования тех или иных медиа, которые им не нравятся по тем или иным мотивам.

То есть, в принципе, информационно-медийное пространство находится в очень тяжелом, предавторитарном положении, c тяжелейшими ментальными информационными проблемами.

В течение года один за другим вспыхивали медиа-скандалы. Это "112 канал", "Интер", News One, радио "Вести"… Это целенаправленная кампания?

– Безусловно. Это способ давления на эти медиа. Даже если не удалось захватить над ними контроль, в крайнем случае собственники этих медиа, редакторы, начинают действовать с оглядкой, боятся дальнейших атак.

Часто эта кампания поддерживается теми или иными политиками во власти. Никто не понес никакой ответственности ни за одно из нападений на медиа – ни за поджоги, ни за что. Поэтому создается такое впечатление, что многие эти кампании – как формально юридические, так и неформально силовые, приходят часто при покровительстве и по умыслу многих государственных чиновников.

Безопасность журналистов: в 2016 году убили Павла Шеремета, до сих пор не расследовано убийство Олеся Бузины, на журналистов нападали… Плюс опубликование списков "Миротворца". Как вы считаете, можно ли говорить о защите журналистов со стороны МВД, власти?

– Сейчас еще развернулась кампания, которая называется "Закрий пельку Кремлю" ("закрой глотку Кремлю"), в которой бывшие и нынешние журналисты, некоторые политические эксперты, навешивают ярлыки, мишени на большинстве оппозиционных медиа.

Ситуация с безопасностью – она тоже ухудшается. Единственное, что это не так сильно выражается в статистике, как это было в 2014 году или в 2015 годах, потому что тогда основные жертвы журналистов были понесены в результате боевых действий и политического противостояния.

Сегодня этот фактор сошел на нет, но журналисты, популярные блогеры, эксперты чувствуют на себе постоянное давление правых радикалов, чувствуют давление органов власти. Существуют очевидные физические угрозы и существует абсолютное безволие со стороны правоохранительных органов, которые не способны расследовать ни одну резонансную смерть журналиста, ни одно резонансное нападение.

В течение года в Украине шел двунаправленный процесс: с одной стороны, запрещение книг, телеканалов, сериалов, фильмов из России, а с другой стороны, квоты на украинскую продукцию. По вашему мнению, это действительно защита своего информационного пространства, действенная мера, или наоборот приводит к какой-то его капсуляции, замкнутости?

– Это не защита своего медиа-пространства, потому что если бы это была защита своего медиа-пространства, то государство бы наоборот стимулировало украинские медиа через налоговые льготы, через отдельные инвестиции.

Читайте также: Обзор блогосферы: праздники, а выть охота

Сегодня это попытка, с одной стороны, под политическим соусом и используя экономические, правовые инструменты, монополизировать рынок, политически монополизировать рынок, оставив его под контролем нескольких медиа-групп, которые согласны с этой политикой.

С другой стороны, это банальная экономическая борьба, потому что все эти годы удаление тех или иных продуктов с рынка приводит к тому, что в итоге эту нишу занимают украинские, скажем так, корпорации, украинские производители. Несмотря на то, что они часто проигрывают в качестве продукции, это позволяет им зарабатывать деньги. Поэтому здесь вопрос денег тоже является едва ли не ключевым.

Борьба за деньги под политическим соусом – это тоже имеет место в Украине.