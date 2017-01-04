Обзор блогосферы: праздники, а выть охота

УНИАН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Политолог Андрей Миселюк, подводя итоги года, анализирует причины неполучения Украиной безвизового режима, а также дает прогноз на 2017 год. "Два внешних фактора, которые обуславливают невозможность отмены виз для жителей нашей страны в этом году — это 1) настоящие тектонические потрясения всей системы защиты границ ЕС вследствие наплыва нелегальных мигрантов с Востока и 2) апрельский референдум об одобрении Ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах…. актуальность сохраняет и не решенная до конца проблема с нелегальными мигрантами. Из других весомых угроз - неизбежная ревизия президентом Трампом отношений с Евросоюзом и заявка на победу со стороны союзных Кремлю правых сил во Франции", — пишет политолог в блоге на Цензоре.

При этом политолог считает, что Украине не стоит рассчитывать на безвиз и в 2017 году. "К весне следующего года вся необходимая подготовительная работа будет сделана. Но из этого напрямую и автоматически совсем не следует, что ЕС отменит нам визы. Речь идет только об имеющихся теоретических шансах для принятия в следующем году положительного для нас решения. Как известно, шанс — не получка и не аванс. "Маємо те, що маємо"", — прогнозирует он.

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Экономист Борис Кушнирук в блоге на Газета.ua вспоминает наиболее важные позитивные и негативные события в развитии экономики Украины в 2016 году.

"Из позитивов: 1) Полноценный запуск системы госзакупок для всех бюджетных учреждений и государственных предприятий. 2) Запуск системы е-деклараций госслужащих. 3) Полный год без закупки природного газа у Газпрома. Из негативов: 1) Полный провал приватизации. 2) Очередное продолжение нарушения конституционных прав сотен тысяч украинских граждан и сохранения и в 2017 году моратория на продажу сельхозземель. 3) Сознательное саботирование со стороны министра соцполитики Андрея Ревы и вице-премьера Павла Розенко создания единого национального реестра получателей социальных трансфертов", — отмечает он.

Доктор экономических наук, профессор Василий Голян, анализируя госбюджет-2017, обращает внимание на то, что в 2017 году фискальная нагрузка на экономику составит 46% от ВВП. При этом таможня станет основным источников косвенных налоговых поступлений в госбюджет. "В целом, 2017 год будет характеризоваться смещением налогового давления с крупного бизнеса на малый и средний бизнес, поскольку прогнозируется существенное снижение поступлений в госбюджет рентной платы и возрастает удельный вес косвенных налогов. В общем, фискальная нагрузка на экономику увеличится на 50 млрд. грн. и составит 46% от валового внутреннего продукта…доля косвенных налоговых поступлений в госбюджет Украины в 2017 году составит 60%, из которых 2/3 поступит от Государственной таможенной службы Украины", — пишет он в блоге на Lb.ua.

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Президент Института восточного партнерства (Иерусалим) и стратегический советник "Черкесского конгресса" Авраам Шмулевич анализирует последствия голосования Украины за "антиизраильскую" резолюцию. Речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН о запрете Израиля строительства поселений в Палестине. "Ранее Украина воздерживалась от голосования при принятии антиизраильских резолюций в ООН. Многие ожидали, что в этот раз она поступит так же. Но этого не произошло. Зависело ли что-то от голосования Украины? Ничего. Украина могла бы проголосовать против, или воздержаться — резолюция и так набирала большинство. Что приобрела Украина, голосуя за резолюцию? Благосклонность президента Обамы. Но Обама уходит. Новоизбранный президент США Дональд Трамп занимает резко отрицательную позицию по отношению к этой резолюции. Он однозначно заявил, что резолюция должна быть заблокирована, призывал Белый дом наложить вето при голосовании Совета Безопасности ООН, и, фактически, обещал ее отменить и наказать за нее ООН (США оплачивает 1/4 расходов организации). Украина потеряла шанс наладить отношения с новой командой Белого дома и, вероятно, американскую финансовую помощь. Администрация Трампа сейчас вырабатывает свою линию. Существует возможность того, что администрация Трампа пойдет на долгосрочную сделку с Путиным – в первую очередь за счет Украины", — пишет он в блоге на ТСН.

Лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук пишет в блоге на Корреспондент.net, что НАК "Нафтогаз Украина" за 9 месяцев 2016 года увеличил чистую прибыль в 109 раз за счет беспрецедентного роста коммунальных тарифов в стране.

"Правительство путем непомерного завышения коммунальных тарифов, по сути, превратило в нищих большую часть украинских семей для того, чтобы государственная(!) компания "Нафтогаз" получала сверхприбыли? Как сообщает "Нафтогаз", в январе – сентябре 2016 года компания увеличила чистую прибыль до 25,5 млрд грн. По результатам 9 месяцев 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд грн, что не учитывает затрат на начисление резерва сомнительных долгов в сумме 1,7 млрд грн", ― пишет он.

При этом, как отмечает Медведчук, по итогам отчетного периода чистый доход НАК от реализации продукции вырос на 28,9% ― до 95,6 млрд грн, а валовая прибыль ― в 2,5 раза до 33,7 млрд грн.