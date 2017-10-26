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    Особенная гордость. Армения превращается в кладбище для автомобилей

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    Число старых машин, импортированных в Армению в этом году, выросло вдвое. Правозащитники обеспокоены: это опасно как с точки зрения безопасности движения, так и защиты окружающей среды.
    Кладбище автомобилей в Армении
    Sputnik Армения

    РИА Новости Украина

    Количество автомобилей, импортированных в Армению в этом году, выросло вдвое. Если за восемь месяцев 2016 года в Армению было ввезено 10 673 автомобиля, то за тот же период в этом году их число достигло 21 266, пишет Нелли Даниелян для Sputnik Армения

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    Согласно официальным данным опубликованным Комитетом государственных доходов, общая стоимость импортируемых автомобилей составляет 45 миллионов драмов. И это, по словам председателя Комитета по госдоходам Армении Вардана Арутюняна, означает, что в страну ввозятся преимущественно дешевые автомобили.

    "Из 21 000 около 18 000 автомобилей стоят до 5000 долларов", — ответил Арутюнян на вопрос Sputnik Армения.

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    По словам председателя "Лиги защитников автомобилистов" Тиграна Оганесяна, резкое увеличение числа старых автомобилей в Армении опасно как с точки зрения безопасности движения, так и защиты окружающей среды.

    "Люди бедны, у них нет денег на покупку дорогих автомобилей, но сказать им "не ввозите", лишать людей права иметь хотя бы дешевую машину — невозможно", — сказал Оганесян.

    По его словам, в Армении, как и во всем мире, ритм жизни ускорился. Сегодня автомобиль — не роскошь, а средство передвижения, особенно в условиях проблем с общественным транспортом.

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    "Я мечтаю о том, что мы могли покупать новые автомобили, поездить на нем 2-3 года, затем сдать его, с возможностью взять новый, как это делается в России. Но наш народ находится в таком состоянии, которое очень далеко от этого сценария", — сказал Оганесян.

    По подсчетам Оганесяна, 90% автомобилей, ввозимых в Армению ежегодно, остаются в Ереване, что еще более усложняет движение транспорта на столичных дорогах.

    А после нескольких лет эксплуатации эти машины пополняют расширяющиеся день ото дня автомобильные кладбища в разных частях Армении.

    Следует отметить, что, по официальным данным, наибольшее количество автомобилей в Армению импортируется из Грузии, Японии, США. Объединенные Арабские Эмираты находятся на четвертом месте, а на пятом — Германия.

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