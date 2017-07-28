Рассекречены документы, когда АНБ США нарушало правила сбора развединформации

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РИА Новости Украина

Американский союз защиты гражданских свобод обнародовал недавно рассекреченные документы, согласно которым Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований регулярно нарушали гражданские права американцев при правительстве Барака Обамы. Всего в служебных записках упоминается более 90 случаев, когда АНБ и ФБР нарушали ограничения по сбору информации.

В раскрытых случаях нарушений сбор информации проводился по статье 702 федерального закона США о негласном наблюдении и сборе внешней разведывательной информации, или FISA. Статья 702 позволяет спецслужбам контролировать интернет-контакты как американцев, так и иностранцев, подозреваемых в террористической деятельности.

АНБ заявило, что эти нарушения составляют менее процента случаев, когда агентство собирало информацию, и похвалило собственную программу внутреннего контроля за успешное выявление нарушений.

На недавних слушаниях в Специальном комитете по разведке Сената США юристы сделали вывод, что статья 702 является важнейшим инструментом разведывательного сообщества США, с помощью которого его службы добывают информацию, важную для обеспечения национальной безопасности. Нормы этой статьи используются исключительно для слежения за лицами, не являющимися гражданами США и находящимися за пределами Америки. Выполнение положений этого закона строго контролируется всеми полномочными органами законодательной и исполнительной власти и полностью служит делу защиты граждан США.

В эфире радио Sputnik побывал Марк Россини, бывший агент ФБР. В 2008 году Россини признал вину в пяти уголовных преступлениях, которые заключались в том, что он превышал служебные полномочия, чтобы получать доступ к базе данных ФБР в личных целях. В 2009 году Россини уволился из ФБР.

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Россини высказал непопулярную точку зрения, согласно которой правительственные агентства не могут нести ответственность за нарушения, обнародованные ACLU, потому что за ними не прослеживается злой умысел.

"Статья 702 дает правительству подтвержденные Конгрессом полномочия собирать информацию о частных лицах, которые не являются гражданами США и которые находятся за рубежом. Чтобы собрать их электронную почту, их телефонные звонки, чтобы фактически прослушивать их. В процессе этой прослушки, когда это частное лицо – например, Осама бин Ладен, если бы он еще был жив, или Айман аз-Завахири, если бы он еще был жив [прим.: согласно общедоступной информации, Завахири все-таки еще жив], второй человек в аль-Каиде, — звонит на американский телефонный номер, АНБ, конечно, должно прослушать весь звонок и узнать, почему он звонит на этот американский номер, с кем он говорит. АНБ собирает эту информацию и консультирует ФБР. Этот человек может быть американским гражданином в тот момент, но у АНБ нет возможности это узнать, потому что они прослушивают Аймана аз-Завахири, а он берет телефонную трубку и звонит в дом моего отца. Как может АНБ знать, американец [его собеседник] или нет? В этот момент они не знают".

"Шпионить их уполномочил Федеральный закон 1978 года. [Статья] 702 ввела в отношении АНБ более точное требование… То, что Сноуден, так сказать, раскрыл, — это что АНБ собирали информацию (это были метаданные), не содержавшую сами разговоры, которые вели люди. Когда АНБ прослушивало зарубежный номер телефона, если этот иностранец связался с американцем, программа Stellar Wind [прим.: "Звёздный ветер", кодовое название программы для слежки за электронными коммуникациями] наделяла АНБ властью прослушивать двух или трех людей. Это Сноуден и раскрыл. Однако люди не говорят кое о чем другом, что он [раскрыл]: коды, которые АНБ использовали, чтобы запрограммировать свои компьютеры для прослушки. Это было самой опасной частью того, что раскрыл Сноуден".

"За мои 18 лет работы на правительство США я не встретил никого, кто бы целенаправленно злоупотребил своим служебным положением, чтобы кого-то преследовать".

Кто-то в правительстве понесёт ответственность за свои действия?

— Повторяю, здесь не за что нести ответственность. Как можно привлечь кого-то к ответственности, понизить в должности, уволить, подвергнуть дисциплинарному взысканию, если не было намерения допустить такое нарушение? Нужно иметь правильное представление о том, что во всех этих статьях в СМИ ничего не говорится о намерениях этих лиц совершить такие нарушения.

Покажите мне статью, согласно которой сотрудник АНБ пошел на работу, <…> использовал правительственный компьютер, чтобы прослушать своего врага или кого-то, с кем он, например, был в процессе брачного спора. Тогда было бы ясно: этого человека нужно отправить в тюрьму. Покажите мне систематические санкционированные нарушения с, как в случае Ричарда Никсона, когда он велел вторгнуться в Уотергейт.

Что нужно сделать правительству?

— Люди верят в то, во что хотят верить. Никакое просвещение не помешает им верить в вещи, прямо скажем, нелепые.

Обо мне пишут, что я всего лишь рупор правительства, что правительство все еще у меня в голове. Это не так. Людям стоит разузнать, чем же правительство занимается и чем оно не занимается. Смотрите дальше заголовков. Вчитайтесь в саму статью. Проведите свое собственное исследование. Тогда вы лучше будете понимать, что происходит в действительности, и перестанете верить теориям заговора, которые никому ничем не помогают. Теории заговора создают люди, которые уже сдались или <…> просто ищут предлога не продолжать копаться в фактах".

Статья 702 должна продолжать действовать, при отсутствии конкретных доказательств того, что кому-то испортили жизнь или что чьи-то права нарушили. ФБР, АНБ и другим агентствам предстоит проделать много работы, чтобы проинформировать публику о том, что они делают и что они не делают. Но опять же, это дело публики – читать то, что публикуется [правительством], а не отвергать это не глядя, потому что они хотят верить тому, чему они хотят верить, а не фактам.