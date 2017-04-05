Кому, зачем и для чего нужна прослушка? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

НАБУ до конца мая этого года должно получить право на прослушку подозреваемых и на проведение следственных действий "под прикрытием". Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом. Текст меморандума опубликован на сайте МВФ.

Для выполнения этого требования МВФ Верховная Рада должна принять законодательные изменения. В частности, гарантировать возможность для НАБУ пользоваться широким спектром методов расследования без использования инфраструктуры других ведомств. Это операции "под прикрытием", перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и контроль корреспонденции.

Будет ли выполнено это требование МВФ, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вимога МВФ щодо надання НАБУ права на прослуховування, вона не нова, однак її не хотіли виконувати. Щось змінилося в ВРУ? Або серед українських силових структур? 112 Украина/Скриншот Корнейчук: МВФ теперь полностью держит Украину за горло

— Якщо є слідчий орган, він має бути максимально слідчо-незалежний, щоби було якомога менше етапів, які могли б стати причиною для зливу інформації. Але я не впевнений, що зараз щось змінилося в українській політиці, в першу чергу в ВРУ, і тому передбачаю, що скоріше за все цей дедлайн буде провалений. В кінцевому варіанті НАБУ таки отримає право прослуховування і роботи “під прикриттям” самостійно, без узгодження з іншими силовими структурами, а тільки з судом, як це зараз може робити Нацполіція чи СБУ, але я переконаний, що це буде до кінця травня.

Хмари, що згущаються над Артемом Ситником, окремі заяви нардепів про неефективність НАБУ — це все може ускладнити дискусію щодо надання нових повноважень НАБУ?

— Нажаль, так. Хоча в принципі, українські політики, якщо вони щирі в своїх заявах щодо боротьби з корупцією, особливо з топ-корупцією, взагалі би мали абстрагуватися від будь-яких персоналій, від будь-яких дій і просто розуміти, що нам необхідний повноцінний слідчий орган, з усіма можливими функціями, такими як, наприклад, має антикорупційна дирекція в Румунії. Лише тоді ми можемо очікувати таких самих результатів як зараз досягли колеги НАБУ в Румунії. Тому, так, це буде впливати, нажаль, бо в принципі ніякі персоналії, ніякі ситуації навколо НАБУ не мали би заважати законотворцям зробити його максимально ефективним.

Чи є серед вимог МВФ питання щодо створення антикорупційних судів?

— Так, тобто вимога про законодавче забезпечення створення антикорупційного суду мала би бути втілена до кінця червня. Я так розумію, на місяць фактично відклалося остаточне укладання договору з МВФ, тобто ймовірно це буде до кінця сесії, тобто до кінця липня. І з тим, щоби повноцінно суд запрацював, тобто система антикорупційних судів запрацювала до початку 2018-го року. Думаю, тут теж будуть складнощі, бо ми досі не почули позицію президента з цього приводу публічну, ми зараз знаємо, що є законопроект нардепів у ВРУ, але комітети його теж не поспішають розглядати. Тому чи встигнуть навіть до кінця сесії прийняти законодавче забезпечення, в принципі, є всі можливості, ніяких серйозних перепон до цього немає, крім традиційної вже для України відсутності політичної волі.

Насколько реально в украинских условиях требование МВФ предоставить право прослушки для НАБУ, прокомментировал в эфире "ГС" также президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов.

Насколько сложно с технической точки зрения дать НАБУ право прослушки? Что для этого нужно?

— Давайте рассмотрим тот вариант, что на сегодняшний день такая прослушка уже существует на постоянной основе для двух ведомств: МВД и СБУ, где они по прямому каналу связи получают в неограниченном количестве любые наши разговоры, любые данные, смс и прочее. И еще, наверное, будут построены каналы связи, и операторам телекоммуникаций, кто занимается мобильной связью, придется, наверняка, доставлять какое-то специализированное оборудование. Тут стоит вопрос целесообразности этого и законности, согласно Конституции Украины.

В принципе, они и сейчас получают такую возможность, но через СБУ. А теперь, давайте посмотрим, у нас вот получается, по-моему, семь органов, которые имеют свое дознание. Вот сейчас появится еще финансовая полиция. У нас каждый будет иметь свою независимую прослушку. Такого в мире нигде нет. Мы предлагали еще в 2003-2004 годах написать закон о перехвате телекоммуникаций и выполнить международные европейские требования, где один орган делает такой доступ, один, единый орган для всех, но на основании прав человека, и включает три ключа: сотрудника, следственного судьи и уполномоченного по правам человека. Если они включают три ключа, тогда происходит прослушка. Примерно так организовано в развитых, цивилизованных странах.

То есть, одно ведомство по желанию не может начать прослушку…

— Конечно, это права человека, это у нас закреплено Конституцией, что мы имеем право общаться и никто не может сидеть и подслушивать нас постоянно в эфире.

А кому нужно было бы дать такие права, такие возможности?

— В разных странах по-разному. Где-то это орган, который занимается правами человека, который дает разрешение. Обязательно следственный судья. И естественно какой-то специализированный один орган. То есть, нам нужен отдельный закон, а не латание старых законов и получение такого разрешения. А то я тут вспоминаю старый советский фильм: дайте самогону во временное пользование… Не понятно, кто кого слушает, а это нужно сделать единым образом, поставить все в законное русло и тогда никто не будет думать, что нас постоянно прослушивает, это все будет делаться на основании Конституции, закона Украины, с учетом международного опыта.

Если НАБУ все-таки дадут право прослушки, и у нас будет несколько органов, которые будут это делать…

— Значит следующей будет финансовая разведка, следующим еще кто-то… Это будет ерунда. Это во-первых нелогично с точки зрения технологической, когда одно и то же делается несколько раз подряд…

Предположим, дают такое право. Они это будут делать независимо от СБУ? Нужно будет организовать такую возможность техническую? Это дополнительное оборудование?

— Конечно. Это оборудование и за счет бюджета, и за счет операторов. Это опять дополнительные многомиллионные вложения.

Сколько будет стоить такая возможность?

— Естественно, мы же не знаем, как, куда они захотят, нет ни технических условий, ничего. Нам просто говорят: вот вы нам дайте, а мы потом разберемся. А потом, после того как дадут, выкатят технические условия, куда они хотят, захотят новые офисы, а не так как было… Это же разговор в пользу бедных, извините за выражение.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.