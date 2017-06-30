Депутат бундестага: Сноуден был прав

РИА Новости Украина

Дезинформация и препятствия со стороны федерального правительства сопровождали работу комитета бундестага по расследованию деятельности АНБ. Это подтвердил член комитета от партии "Зеленых" Ханс-Кристиан Штрёбеле (Hans-Christian Ströbele). Американские спецслужбы не только не оказывали содействия и помощи расследовании, но и тут, и там нарушали закон, рассказывает Штрёбеле в интервью.

Политик от партии "Зеленых" назвал катастрофой то, как федеральное правительство чинило препятствия работе парламентского комитета по расследованию скандала вокруг АНБ. Депутат бундестага и представитель партии "Зеленых" в комитете заявил в среду, что в парламенте был представлен доклад первого комитета бундестага по расследованию скандала вокруг АНБ объемом более 800 страниц.

Как выяснил комитет, "Эдвард Сноуден был прав, заявляя, что "телекоммуникационные потоки информации, как в самой Германии, так и исходящие из нее, массово, в миллионном масштабе, прослушивались и записывались", сообщил Штрёбеле после дебатов корреспонденту агентства Sputnik Паулю Линке (Paul Linke). "Большая часть из этого предоставлялась в распоряжение АНБ. При этом использовалось 40 тысяч селекторов АНБ. Селекторы — поисковые термины, которыми запрещено было пользоваться, поскольку и федеральная разведывательная служба БНД также полагала, что их использование недопустимо".

Однако БНД сама использовала 3000 таких селекторов, отмечает политик от партии "Зеленых". Это имело место, хотя использование таких средств, даже с точки зрения БНД, нарушает устои самого государства и затрагивает интересы простых граждан. Штрёбеле подчеркнул:

"Мы выяснили и другие вещи, например, что через Рамштайн (военная авиабаза США — Ред.) в Африку направляются дроны-киллеры. При этом федеральное правительство долгое время делало вид, что ничего не знает об этом. Перед последними выборами в бундестаг в 2013 году, оно совершило нечто совсем постыдное — Г-н Пофалла, бывший глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям, который в то время вернулся из поездки в США, не моргнув глазом, заявил, что эта тема закрыта — вопрос решен. Американцы нам сказали, что они заключат с нами соглашение о запрете взаимного шпионажа".

Однако затем, ознакомившись с документами, депутаты поняли, что переговоры шли о чем угодно, только не о договоре о запрете взаимного шпионажа. Штрёбеле отмечает: "Даже Белый Дом еще раз подчеркнул: Мы никогда не вели речь о договоре о запрете взаимного шпионажа. А ведь Пофалла заявил тогда об этом за пять недель до выборов в Бундестаг. Тем самым "выпустили воздух", разрядив обстановку, и вся афера с АНБ перестала иметь какое-либо значение для предвыборной кампании".

Депутат от "Зеленых" поддержал критику своих коллег по комитету Кристиана Флизека (Christian Fliesek, СДПГ) и Мартины Реннер (Martina Renner, Левые) относительно того, что федеральное правительство препятствовало работе комитета. Оно постоянно "вмешивалось и долгое время не давало нам доступа к документам, которые нам приходилось с трудом выпрашивать. Зачастую документы были либо плохо читаемы, либо вымараны, либо были просто неполными".

"И как раз самые интересные документы и оказались, собственно, "туловищем без рук и ног" — точнее, "остатки" документов, которые были предоставлены». Правительство сделало многое, чтобы сделать работу комитета неэффективной".

По словам Штрёбеле, Сноудену было отказано во въезде в Германию, чтобы он не смог дать показания в парламентском комитете, хотя комитет решил пригласить бывшего сотрудника АНБ, поскольку считал его важным свидетелем.

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Председатель комитета Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg) полагает, что комитет слишком много времени уделил БНД. Депутат от "Зеленых" обосновывает это тем, что они (депутаты — Ред.) "не получили ни документов от АНБ, ни свидетелей. Они (американцы — Ред.) просто всё заблокировали". Американская спецслужба не ответила на запросы немецких депутатов.

"Поэтому многое еще предстоит выяснить, но мы это можем сделать только при помощи американцев», — заявил Штрёбеле. Он потребовал прекращения отправки дронов через Рамштайн: "Нужно говорить с США открытым текстом и сказать — так не пойдет. Это нарушает наши законы". Они не соблюдаются вопреки утверждениям Вашингтона. Это легко можно доказать, "среди прочего тем, что прослушивался мобильный телефон канцлера. В Германии нет закона, который разрешал бы прослушивать мобильный телефон канцлера".