Катар. Военное вмешательство будет означать начало новой мировой войны

РИА Новости Украина

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона. Очевидно, что Бахрейн действует по указке Саудовской Аравии в рамках западных региональных планов.

В настоящее время в регионе в условиях, в том числе, продолжающегося сирийского кризиса формируется новая конфигурация сил, которая все больше принимает антизападный характер. В такой ситуации военное вмешательство может означать начало новой мировой войны. Об этом в интервью Sputnik говорит бывший спецназовец Турецких вооруженных сил, эксперт в области безопасности и по борьбе с терроризмом, участник военных операций в Сирии Абдуллах Агар.

"При рассмотрении заявлений главы МИД Бахрейна Халеда бен Ахмед Аль Халифа следует учитывать, что Бахрейн действует по указке Саудовской Аравии и в рамках планов Запада по переустройству ближневосточного региона. Известно, что позиция Турции и Ирана по катарскому кризису в корне отличается от позиции тринадцати стран, которые в настоящее время относятся к Катару враждебно. Попытки Запада столкнуть страны региона друг с другом налицо.

Запад долгое время пытался втянуть в растущее региональное напряжение и Турцию, представляя ее при помощи общественной дипломатии страной, выстраивающей свою внешнеполитическую линию на конфессиональной основе. Несмотря на то, что это противоречило и воле турецкого народа, и государственному разуму Турецкой Республики.

Турция заинтересована в решении региональных проблем, и это стремление она разделяет с Ираном, что, очевидно, не может устраивать Запад, который всячески пытается спровоцировать в регионе масштабный затяжной конфликт.

Турецко-иранское сближение, во многом происходящее благодаря усилиям России, способствует в условиях продолжающихся сирийского и катарского кризисов формированию новой конфигурации сил, которая в результате деструктивных акций и угроз со стороны Запада и ряда стран региона всё больше принимает антизападный характер.

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По прогнозам экспертов, к формирующейся новой региональной коалиции могут также примкнуть Ирак и Сирия. То, что эта коалиция формируется державами, искренне заинтересованными в региональной стабильности, начинают осознавать и в других государствах региона. Чтобы не допустить развития событий по новому, не-западному сценарию, который позволит избежать регионального конфликта, что в интересах не только региона, не только Азии и исламского мира, но и в интересах всего человечества, под давлением Запада делаются подобные провокационные заявления. Очевидно, что военное вмешательство может означать начало новой региональной войны, которая наряду с другими конфликтами и противоречиями в регионе может перерасти в мировую".