Катар заявил, что намерен сотрудничать с Ираном

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Доха намерена развивать комплексные отношения с Тегераном, а также сотрудничать с ним для разрешения проблем исламского мира, об этом, как сообщает телеканал "Аль-Маядин", эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой ряда требований арабских государств, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Согласно сообщению канала, эмир Катара заявил, что "его страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях".

По словам правителя эмирата, "исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге".

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на урегулирование проблем региона путем диалога. Он отметил, что изоляция Катара со стороны ряда арабских стран является неприемлемой для Ирана. "Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара", — сказал президент Ирана.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.