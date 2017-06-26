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    Катар заявил, что намерен сотрудничать с Ираном

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (48)

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    Слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой ряда требований арабских государств, среди которых - разрыв дипломатических отношений с Ираном.
    Небоскребы в столице Катара Дохе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Доха намерена развивать комплексные отношения с Тегераном, а также сотрудничать с ним для разрешения проблем исламского мира, об этом, как сообщает телеканал "Аль-Маядин", эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На границе ОАЕ и Катара люди ходят хмуро

    Слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой ряда требований арабских государств, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном.

    Согласно сообщению канала, эмир Катара заявил, что "его страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях".

    По словам правителя эмирата, "исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге".

    В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на урегулирование проблем региона путем диалога. Он отметил, что изоляция Катара со стороны ряда арабских стран является неприемлемой для Ирана. "Воздушное, наземное и морское пространства всегда будут открыты для братской страны и соседа — Катара", — сказал президент Ирана.

    Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

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