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    Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (46)

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    Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил, что требования стран к Катару связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок.
    Флаг Катара
    flickr.com/Banotat-Q6r

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран, которые необходимы для восстановления разорванных дипломатических отношений, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

    Флаг Катара
    flickr.com/Banotat-Q6r
    Восточный фитиль: Катар и опасность мировой войны. Опрос политологов

    Телеканал не уточняет, какие именно претензии содержатся в документе.

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    Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш ранее заявил, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок, например, в Сирии и Ливии, и содействием международным персонам нон-грата. Он добавил, что Доха должна прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещена в РФ), и раскритиковал катарский телеканал "Аль-Джазира".

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

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