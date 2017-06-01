Немец изобрел антитеррористическое заграждение против грузовиков

РИА Новости Украина

Новое изобретение, ротационное заграждение, в будущем может спасти от террористических актов. В противоположность широко используемым бетонным блокам, которые носят, скорее, чисто символический характер, такое заграждение при столкновении начинает вращаться, заклинивает оси грузовика – и останавливает его.

Теракты с использованием грузовиков случаются все чаще: Ницца, Берлин, Стокгольм. И хотя угроза весьма серьезная, меры безопасности, применяющиеся на крупных мероприятиях, весьма скудны. Так, например, бетонные блоки, которые расставляют по периметру вокруг мест большого скопления людей для их защиты, не только не выполняют свою функцию – во время испытаний они лишь слегка тормозят грузовики, сами при этом ускоряются и превращаются таким образом в смертельно опасные снаряды. Поэтому при предотвращении терактов они скорее имеют символический характер, сообщает Sputnik Germany.

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Немецкий предприниматель Эрнст Бинко (Ernst Bienko) из города Услара (Uslar), владелец фирмы "Эрнст Бинко Файнблех-Индустрисервис" (Ernst Bienko Feinblech-Industrieservice), сделал выводы из терактов и недостаточности защиты с помощью бетонных блоков. Он разработал заграждение, которое не позволит грузовику проехать, и при этом само не будет им отброшено:

Предприниматель назвал свое изобретение "ротационное заграждение безопасности" (Sicherheits-Rotations-Sperre, SRS). Когда транспортное средство сталкивается с заграждением, энергия столкновения превращается в кинетическую энергию (энергию движения) заграждения, и оно вращается в направлении движения автомобиля. Но, вращаясь вдоль нижней стороны транспортного средства, оно заклинивает важные детали автомобиля, такие как оси, повреждает их и делает транспортное средство неспособным к передвижению.

После того как автомобиль с ужасным грохотом более-менее минует заграждение, последнее остаётся почти на том же месте.

Ernst Bienko / sputniknews Характерное вращательное движение, давшее имя заграждению

"В результате столкновения оно не получает неконтролируемого ускорения и поэтому не создаст новой потенциальной опасности", — пишет Бинко.

Патентная заявка на данный тип заграждения уже подана. Сколько стоит его производство, предприниматель не сообщал.