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    Общество

    Изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в десятки раз

    (обновлено: )19710
    Специалисты придумали новый вид сердечного клапана. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
    Операция
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле, сообщает ZN.UA.

    Как сообщил глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии, профессор Илья Емец, изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Нитинол может восстанавливать заданные параметры при нагреве, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум €40 тысяч, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат", — рассказал специалист.

    Нитинол — сплав титана (Ti-44+) и никеля(Ni-63), обладающий высокой коррозионной и эрозионной стойкостью. Процентное содержание титана — 45 %, никеля — 55 %, что соответствует формуле TiNi, то есть количества атомов равны.

    Внедрение производства клапанов в профильных учреждениях НАН позволит в десятки раз удешевить операцию. "Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания медико-инженерного центра", — отметил он.

    Профессор также рассказал об инновации украинских хирургов – совершенно новом типе сердечного клапана.

    "Назвали его геймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу Геймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги", — отметил Емец.

    Ранее член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый заявил в эфире Голоса Столицы, что ситуация с финансированием медицинской сферы слишком жалкая, чтобы ожидать улучшений.

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