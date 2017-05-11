О чем пишут в мире: разговоры с Трампом, запрет на ноутбуки, смерть Паркса

Визит Лаврова в США

Западные СМИ в четверг подробно пишут о визите в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, первом за четыре года. Как подчеркивает газета Financial Times, вряд ли можно сказать, что "это идеальный момент для того, чтобы глава МИД РФ мог объявить о великом потеплении", намекая на продолжающиеся в Вашингтоне слухи о связях штаба президента США Дональда Трампа и России и увольнении главы ФБР Джеймса Коми.

"Визит Лаврова не развеял сомнения о том, что еще много предстоит узнать о настоящих отношениях Трампа с Владимиром Путиным и российскими олигархами", — отмечает Guardian. Газеты приводят "насмешливо театральную", "саркастическую" реакцию Лаврова на вопрос от корреспондента, омрачит ли увольнение главы ФБР его визит — "Его уволили? Вы шутите?" — сказал министр перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После, как пишет Washington Post, в Овальном кабинете Белого дома состоялась "странная встреча Трампа, Лаврова и (посла РФ в США Сергея) Кисляка", на которую пустили только российского фотографа, и необъявленная встреча американского лидера с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, ставшая сюрпризом для журналистов Белого дома. "Безусловно, нет ничего плохого в том, что президент приглашает представителей иностранных государств в Овальный кабинет, но действующие главы государств обычно не принимают иностранцев, связанных с крупными скандалами в их собственной администрации… Но, как мы узнаем снова и снова на протяжении последних 111 дней, Трамп не обычный президент", — заключает издание. Как считает Financial Times, на последующей после встреч пресс-конференции в посольстве РФ Лавров был достаточно прямолинейным, заявив, что "унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация". Как отмечает Guardian, Трампа и Тиллерсона российский министр назвал "деловыми" людьми, представляя их в более позитивном свете, нежели администрацию бывшего американского лидера. Газета New York Times не исключает, что Лавров и Тиллерсон пытаются организовать встречу между президентами двух стран, которая, вероятнее всего, состоится этим летом.

Увольнение Коми

Многие мировые СМИ пишут о причинах освобождения Джеймса Коми от должности директора ФБР. "Конфликт между президентом и директором ФБР, кульминацией которого стало ошеломляющее увольнение господина Коми, назревал в течение длительного времени", — пишет New York Times. Газета отмечает, что "в серии противоречивых заявлений" Белый дом сначала говорит, что такое решение стало следствием рекомендации со стороны главы министерства юстиции и его заместителя, затем, что президент задумывался об увольнении Коми еще в ноябре, после победы на выборах, а после того, как тот выступил с показаниями в конгрессе, задумался об этом всерьез. А в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс, "рассчитанном на широкую публику", в качестве причины было названо "лицемерие", проявленное Коми в ходе расследования относительно электронной переписки Хиллари Клинтон, отмечает газета. Сам Трамп заявил, что Коми не справлялся со своей работой, пишет Washington Post, однако "заявления более 30 чиновников Белого дома" свидетельствуют о том, что ядром конфликта была личная неприязнь президента. "Трамп был зол на то, что Коми не поддержал его голословное утверждение о том, что президент Барак Обама прослушивал офисы его кампании. Трамп был выбит из колеи, когда при даче показаний в сенате Коми раскрыл масштаб расследования контрразведки по поводу попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года. И он кипел от злости из-за того, что Коми уделял слишком много внимания расследованию относительно России и недостаточно много — расследованиям утечек журналистам", — пишет издание. Тем временем министерство юстиции подыскивает кандидатов на замену — генпрокурор США (глава минюста) Джефф Сешнс в среду провел переговоры с четырьмя претендентами на пост временного главы ФБР, сообщает газета Politico.

Запрет на пронос ноутбуков

Министерство внутренней безопасности (DHS) США рассматривает введение запрета на пронос ноутбуков и другой крупной электроники в пассажирский салон на рейсах из Европы в Америку, пишут зарубежные издания (Washington Post, New York Times, USA Today и другие). Источники газет среди европейских чиновников утверждают, что ограничительные меры могут коснуться всех рейсов, следующих из Европы в США, однако представители американского министерства заявляют, что окончательное решение еще не принято. Американская сторона может официально объявить о новых мерах уже в четверг. Как напоминают издания, запрет на пронос ноутбуков в ручной клади ввели на фоне опасений, что боевики могут использовать электронные устройства для проведения терактов. В марте нынешнего года запрет введен для десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Кончина Майкла Паркса

Известный американский актер Майкл Паркс скончался в возрасте 77 лет. Об этом пишут многие зарубежные СМИ. "С большой горестью я сообщаю, что моя кинематографическая муза оставила этот мир. Майкл был и, вероятно, навсегда останется лучшим актером, которого я когда-либо знал", — сообщил его друг, режиссер и актер Кевин Смит на своей странице в Instagram.

Агент Паркса Джейн Шульман подтвердила эту информацию, сообщив, что он скончался во вторник утром, пишет газета Independent. Паркс начал сниматься в кино в начале 60-х. "Его образы, привлекающие женщин, и магнетическое появление на экранах заставляли некоторых думать о нем, как о, возможно, следующем Джеймсе Дине", — пишет газета Los Angeles Times. Однако, как отмечает издание, на протяжении 70-х и 80-х годов ему доставались лишь незначительные роли. Популярность принесли актеру съемки в драматическом телесериале "Твин Пикс", созданном режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Паркс также известен своими ролями в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета" и картинах Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Джанго освобожденный".