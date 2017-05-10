Трамп назвал встречу с Лавровым "очень хорошей"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "очень хорошей".

"У нас была очень хорошая встреча с Лавровым", — сказал он журналистам.

На вопрос, повлияло ли увольнение директора ФБР Джеймса Коми на его переговоры с российским министром, Трамп ответил отрицательно.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Россией.

"Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно — что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.