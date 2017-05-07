О чем пишут в мире: второй тур во Франции, многотысячный марш в Польше

РИА Новости Украина

Гонка, полная неожиданностей. В воскресенье стартует второй тур выборов президента Франции. В этот раз самой обсуждаемой темой в мировой прессе стала утечка переписок предвыборного штаба кандидата Эммануэля Макрона.

По мнению газеты Guardian, на таком позднем этапе утечка уже вряд ли повлияет на исход выборов. Издание приводит результаты последних опросов общественного мнения, согласно которым лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики Макрон с существенным перевесом опережает свою конкурентку – кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Журнал Spiegel пишет о том, что время для публикации переписок было выбрано неслучайно. Исполнители хакерской атаки, вероятно, хотели сыграть на том, что команда Макрона не сможет никак прокомментировать высказанные обвинения за такой короткий срок до выборов, а это предоставляет возможность для различных спекуляций.

Утечка усугубила и без того внушительный беспорядок в президентской гонке, уже запомнившейся как самая непредсказуемая. New York Times называет эти выборы "большим шагом в политическое неизвестное".

Что же ждет Францию? С того момента, как Дональд Трамп одержал победу на американских выборах в ноябре, стало ясно, что в современном хаотичном мире возможно все – и именно поэтому 7 мая стало днем, которого ждут с головокружительным предвкушением, пишет Washington Post.

Долгожданное освобождение. Еще одной темой дня стало спасение нигерийских школьниц из плена экстремистов.

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" освободили 82 девушки из почти 300, похищенных в нигерийском городе Чибок три года назад. Тогда главарь группировки хотел обменять школьниц на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось.

Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что правительство ведет переговоры по возвращению удерживаемых в заложниках девушек. Наконец, переговоры привели к результатам. Похищенные школьницы были освобождены в обмен на нескольких боевиков, точное число которых не приводится. В воскресенье девушки должны прибыть в столицу страны Абуджу, где их примет президент Бухари.

Многотысячный марш в Польше. Мировые издания также обратили внимание на протест в Варшаве.

В субботу польская оппозиция провела уличную акцию "Марш свободы". Как пишет Sueddeutsche Zeitung, эта демонстрация, вероятно, стала самой масштабной за долгие годы. Целью организаторов из крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" было собрать 100 тысяч протестующих. В результате они насчитали 90 тысяч участников, тогда как полиция сообщила всего о девяти тысячах.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции.

Также протестующие выступают против реформы школьного образования. При этом президент хочет вынести на референдум другой вопрос — вопрос разделения компетенций органов власти. В 2018 году Польша будет отмечать столетие обретения независимости, и в этот знаковый год Дуда предлагает народу решить проблему устаревшей, по его мнению, конституции страны.

Знаменитость под следствием. Ведущие британские СМИ обсуждают расследование, запущенное властями Ирландии в отношении британского актера Стивена Фрая из-за обвинений в богохульстве.

Один из телезрителей посчитал кощунственными комментарии знаменитости, прозвучавшие в эфире ирландского канала RTE в феврале 2015 года. Тогда ведущий задал актеру вопрос о том, что тот хотел бы спросить у бога, представ пред небесными вратами.

"Как ты мог создать мир, в котором столько страдания? Это очень, очень злобно. Почему я должен уважать капризного, злого, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли?", — ответил Фрай.

Этот фрагмент передачи широко разлетелся по просторам сети вскоре после выхода шоу на экраны, за это время размещенное на YouTube видео набрало более семи миллионов просмотров, уточняет газета Telegraph. В полиции отказались комментировать процесс расследования, примерно так же отреагировал представитель Фрая.

"Мы ничего не можем сказать, пока идет расследование", — сообщил он.

Закон о богохульстве был принят в Ирландии в 2009 году. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч евро.