Актер Стивен Фрай стал объектом расследования в Ирландии из-за богохульства

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Власти Республики Ирландия начали расследование в отношении британского актера Стивена Фрая после того, как один из телезрителей пожаловался на кощунственные комментарии знаменитости в эфире ирландского канала RTE.

Сообщается, что подобные заявления Фрая прозвучали в передаче The Meaning of Life ("Смысл жизни") в феврале 2015 года. Ведущий задал актеру вопрос о том, что тот хотел бы спросить у Бога, представ пред небесными вратами.

"Как ты мог создать мир, в котором столько страдания? Это очень, очень злобно. Почему я должен уважать капризного, злого, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли?", — ответил Фрай.

В то же время, как сообщает телерадиокорпорация "Би-би-си", позже актер заявил, что "не оскорблял какую-либо отдельную религию".

В 2009 году в Ирландии был принят закон о богохульстве. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч евро. Как отмечает ирландское издание Independent, с момента вступления закона в силу и до сих пор неизвестно ни одного случая, когда дело о богохульстве передавалось в суд. По словам источника газеты, предъявление иска Фраю "очень маловероятно".

Ранее сообщалось, что британский актер и музыкант Хью Лори рассказал о возможном воссоединении в новом проекте со своим старым партнером писателем и актером Стивеном Фраем.