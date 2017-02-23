Актер Тактаров: я отказался от роли в фильме о войне в Украине

РИА Новости Украина

Олег Тактаров родился 26 августа 1967 года в закрытом советском городе Арзамас-16. В 1993 году победил в турнире "Белый дракон" по смешанным единоборствам среди любителей (не профессионалов), который проходил в Риге (Латвия). На соревнованиях его заметили американские скауты и пригласили поучаствовать в профессиональных боях в их стране.

Был неоднократным чемпионом турниров России и Евразии по японскому искусству рукопашного боя — джиу-джитсу.

В 1994 году уехал в США заниматься профессиональным спортом с целью заработать деньги для осуществления своей давней мечты — сниматься в голливудском кино.

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В 1996 году поступил в одну из самых престижных американских актёрских театральных академий "Playhouse West" в Голливуде (г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), в которой учился шесть лет, одновременно занимаясь спортивной карьерой и снимаясь в кино (с 1997 года).

Среди актёрских работ Тактарова можно выделить роли в фильмах: "Самолёт президента" (1997, США), "15 минут славы" (2001, США), "Роллербол" (2002, США), "44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out" (2003, США), "Хозяева ночи" (2007, США)[11], "Хищники" (2010, США). Также он снимался в телесериалах "Шпионка" (2003, США)[12], "Охота на изюбря" (2005, Россия), "Морская полиция: Спецотдел" (2008, США).

Олег Тактаров, российский актер и боец ММА, рассказал Sputnik об интересном предложении из Голливуда сняться в кино и почему он от этого предложения отказался.

– Я получил письмо от своего агента и был очень рад, что мою кандидатуру утвердили, и мне не придется проходить прослушивание. Конечно же, предложение поработать в Голливуде – это огромная радость для каждого актера, но потом я начал читать описание персонажа и сам сценарий. По моему мнению, это был ужасный сюжет. И я им написал: "Извините, я не могу сниматься в этом бреде, история слишком политизированная".

Расскажите, пожалуйста, о персонаже, которого вам предложили сыграть.

– Вы знаете, существует профессиональная этика, и я бы не хотел слишком много рассказывать об этом проекте. Сюжет схож с фильмом 2002 года – "В тылу врага" (Behind the enemy lines) там речь идет о войне в Югославии. А в фильме, где мне предложили сниматься, речь шла об Украине и России. Идея фильма – самая обычная. Проект сам по себе очень проходной.

А кого вам предложили сыграть: плохо парня или героя?

– Я должен был играть роль главаря плохих парней, которые уничтожили деревню в Украине, сбили американский самолет и пытаются найти выжившего пилота. Я, не раздумывая, отказался. Мне это не впервой. Я уже отказывался и от участия в серьезных проектах…

Я уверен, что кто-то сверху дал указание, чтобы этот фильм сняли. Это не та ситуация, когда киностудия уверена в том, что сюжет потрясающий, и картина принесет большие деньги. Нет, это политический проект. Я не знаю, кто стоит за ним, может какая-то партия или группа людей. Я не думаю, что этот фильм решили снять из-за уверенности продюсеров в его успехе.