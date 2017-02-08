Терапия для буйных и беспокойных: жизнь в розовом цвете

РИА Новости Украина

Вы вспыльчивы? Часто волнуетесь? У вас бывают приступы агрессии? Тогда в Вашем окружении, возможно, просто не хватает розового цвета! Розовый успокаивает нервы – в том числе и у агрессивных заключенных, утверждает психолог Даниэла Шпэт (Daniela Späth), изучающая воздействие цвета на человеческий организм. А вот заключенные уже жалуются, что розовый сводит с ума.

Специальный цвет, который придумала Даниэла Шпэт, называется Cool Down Pink, "успокаивающий розовый". Он обладает успокаивающим воздействием и снижает давление, и благодаря этим свойствам хорошо подходит в тех ситуациях, в которых необходимо снизить агрессивный потенциал человека, пишет Даниэла в своем исследовании "Психологическое и физиологическое воздействие цвета Cool Down Pink на поведение человека".

Убежища в школах и заведениях для душевно больных людей, реанимационные помещения в больницах и машины скорой помощи, убежища на случай стихийных бедствий и камеры для особо агрессивных арестантов – "успокаивающий розовый" поможет везде, где у людей подскакивает пульс.

"Когда цветовой импульс попадает в глаза, дальше его передаёт промежуточный мозг, который осуществляет гормональную регуляцию нашего организма. Исследования показывают, что цвет может вызывать в промежуточном мозге подсознательные реакции. Именно такой эффект проявляется с использованием цвета Сool Down Pink", — объясняет Даниэла Шпэт в интервью корреспонденту Sputnik Пфеффер.

Открытие Шпэт не осталось без последствий: швейцарские тюрьмы выкрасили ряд камер в розовый, чтобы справиться с буйными заключенными. В кратком резюме своего исследования Шпэт описывает свой опыт в тюрьме Пфеффикон: "Уже в течение четырех лет четыре камеры в зоне повышенной безопасности тюрьмы коммуны Пфеффикон, Швейцария, оснащены интерьером в цвете Cool Down Pink. В эти камеры помещают исключительно заключенных с особенно высоким потенциалом агрессивности. По свидетельству начальника тюрьмы, в данный период агрессивность поведения заключенных, помещённых в эти камеры, значительно снизилась.

В тюрьмах полиции было отмечено, что агрессивные заключенные в розовых камерах успокаиваются гораздо быстрее, чем в камерах белого цвета, и могут быть отправлены в обычные тюрьмы полиции… Негативных изменений поведения или побочных эффектов замечено не было. На основании оценки четырехлетних наблюдений в зоне повышенной безопасности тюрьмы коммуны Пфеффикон, эффект снижения агрессии с помощью применения успокаивающего розового цвета в исправительных учреждениях можно считать подтвержденным".

Смирительные камеры розового цвета стали использоваться в швейцарских тюрьмах с 2005 года, и в первые годы журналисты и начальники тюрем, у которых брали интервью, не могли нарадоваться на это нововведение. Германские тюрьмы – например, в Дортмунде, Хагене, Клефе и Аттендорне – тоже решились на "розовый эксперимент".

"Мы называем это "камера с повышенным уровнем безопасности". Это антивандальная камера с напольным унитазом, никаких предметов в ней нет. Это комната площадью около 30 кв. м и высотой от 3,5 до 4 м, — рассказывает Ульф Боррманн, начальник тюрьмы в Аттендорне. — Она почти полностью покрашена в розовый цвет, только цоколь другого цвета. В ней размещают заключенных, которые проявили агрессивность по отношению к себе или к окружающим".

Это мера не применяется в течение длительного срока, говорит Боррманн, каждый день принимается решение о целесообразности ее продления. Заключенный может быть помещен в такую камеру на срок от нескольких часов до нескольких недель.

Петер Циммерманн, бывший заключенный, а ныне руководитель группы самопомощи для лиц, отбывающих наказание ("Реформа 21"), подозревает, что цвет Cool Down Pink имеет эзотерическую подоплеку, и считает помещение в такую камеру унизительным и утомительным: "Через два дня вы практически свихнетесь. Это оказывает на заключенных не успокаивающее, а беспокоящее воздействие. Я бы сказал, это отталкивающий цвет. Он является дополнительным наказанием к лишению свободы".

Изобретательница "успокаивающего розового" допускает, что воздействие на определенных людей может отличаться от желаемого результата: "В наших исследованиях, в которых мы помещали испытуемых – всего их было 200 человек – в помещения цвета Cool Down Pink, мы установили, что есть весьма значительные отклонения. Некоторые испытуемые в этих помещениях не успокаивались, а приходили в ужасное волнение. Эти люди получили какую-то информацию о розовом цвете: к примеру, что розовый – это девчачий цвет, или цвет геев. Эта стандартная ассоциация заставляет их отвергать этот цвет, что приводит к бурным защитным реакциям. Но в общей сложности средний результат показывал, что этот цвет снижает кровяное давление".

Между тем в теме "успокаивающего розового" цвета наступило отрезвление. В ответ на запрос Sputnik тюрьма Пфеффикона делать официальное заявление отказалась, но в телефоном разговоре представитель учреждения сообщил, что три из четырех розовых смирительных камер были перекрашены в другой цвет. В Германии аналогичная ситуация: последняя розовая камера в тюрьме Аттендорна скоро перестанет существовать.

Как сообщил начальник тюрьмы, в виду небольшого числа заключенных, помещаемых в розовую камеру (10 – 15 человек в год), учреждение не располагает надежными данными о том, действительно ли этот цвет способствовал уменьшению уровня агрессии.

В ходе запланированного ремонта камер в тюрьме Аттендорна их, по-видимому, покрасят не в розовый, а в приятный зеленый или желтый цвет, рассказал он.

Зеленый и голубой тоже действую успокаивающе, но не снижают агрессию, считает психолог Шпэт. Несмотря на нападки со стороны СМИ и других психологов, она по-прежнему уверена, что "успокаивающий розовый" работает!