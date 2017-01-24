Блокирование въездов в Киев: участникам грозит до 12 лет тюрьмы - адвокат

РИА Новости Украина Евгений Котенко Автопошлины: украинцев хотят держать на коротком поводке - эксперт Вторник в столице начался с блокирования подъездов к Киеву на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах. После этого недовольные автомобилисты направились к Кабмину для встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Протестующие требуют принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. Своими протестами автомобилисты создали неудобства киевлянам, которые не смогли вовремя попасть к местам назначения.

Что грозит активистам за создание заторов в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил адвокат, правозащитник Егор Штокалов.

"Блокирование транспортных коммуникаций является уголовно наказуемым преступлением, это прямо предусмотрено в Уголовном кодексе. И санкции статьи, в зависимости от тяжести последствий, предусматривают и штраф, и ограничение свободы и исправительные работы, и лишение свободы на срок вплоть до 12 лет, если являются очень тяжкими последствия. Степень тяжести должны определить люди, которые пострадали. Они, прежде всего, должны обратиться в полицию", — отметил адвокат.

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