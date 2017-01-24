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    Общество

    Блокирование въездов в Киев: участникам грозит до 12 лет тюрьмы - адвокат

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (24)

    (обновлено: )14911
    Комментируя акцию протеста владельцев автомобилей, правозащитник Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что киевляне, пострадавшие в результате заторов, должны обратиться в полицию.
    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook

    Олег Назаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автопошлины: украинцев хотят держать на коротком поводке - эксперт
    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Вторник в столице начался с блокирования подъездов к Киеву на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах. После этого недовольные автомобилисты направились к Кабмину для встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Протестующие требуют принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. Своими протестами автомобилисты создали неудобства киевлянам, которые не смогли вовремя попасть к местам назначения.

    Что грозит активистам за создание заторов в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил адвокат, правозащитник Егор Штокалов.

    "Блокирование транспортных коммуникаций является уголовно наказуемым преступлением, это прямо предусмотрено в Уголовном кодексе. И санкции статьи, в зависимости от тяжести последствий, предусматривают и штраф, и ограничение свободы и исправительные работы, и лишение свободы на срок вплоть до 12 лет, если являются очень тяжкими последствия. Степень тяжести должны определить люди, которые пострадали. Они, прежде всего, должны обратиться в полицию", — отметил адвокат.

    Смотрите также: Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

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