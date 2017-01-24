Блокирование въездов в Киев: участникам грозит до 12 лет тюрьмы - адвокат

Что грозит активистам за создание заторов в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил адвокат, правозащитник Егор Штокалов.
"Блокирование транспортных коммуникаций является уголовно наказуемым преступлением, это прямо предусмотрено в Уголовном кодексе. И санкции статьи, в зависимости от тяжести последствий, предусматривают и штраф, и ограничение свободы и исправительные работы, и лишение свободы на срок вплоть до 12 лет, если являются очень тяжкими последствия. Степень тяжести должны определить люди, которые пострадали. Они, прежде всего, должны обратиться в полицию", — отметил адвокат.
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