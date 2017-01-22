Задержанным в Вашингтоне грозит 10 лет тюрьмы и $250 тыс штрафа

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Активистам, которые были задержаны за беспорядки в Вашингтоне в пятницу грозят длительные сроки заключения. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия.

Большинству из 230 задержанных предъявлены обвинения в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

При этом задержанных продолжают выпускать под залог, суды пройдут в феврале.

Большинство из задержанных — противники президента Дональда Трампа, но есть и его сторонники.

В ходе инаугурации Трампа прошли протесты, причем ряд скоординированных, по мнению полиции, групп бил витрины и стекла в машинах, был сожжен лимузин. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.