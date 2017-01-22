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    Задержанным в Вашингтоне грозит 10 лет тюрьмы и $250 тыс штрафа

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (610)

    (обновлено: )41950
    Большинству из 230 задержанных предъявлены обвинения в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    @Mike_Eckel

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Активистам, которые были задержаны за беспорядки в Вашингтоне в пятницу грозят длительные сроки заключения. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия.

    Во время протестов в Вашингтоне активисты сожгли лимузин
    Канал RT на Youtube
    Во время протестов в Вашингтоне активисты сожгли лимузин

    Большинству из 230 задержанных предъявлены обвинения в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

    При этом задержанных продолжают выпускать под залог, суды пройдут в феврале.

    Большинство из задержанных — противники президента Дональда Трампа, но есть и его сторонники.

    В ходе инаугурации Трампа прошли протесты, причем ряд скоординированных, по мнению полиции, групп бил витрины и стекла в машинах, был сожжен лимузин. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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