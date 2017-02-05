Белый дом не намерен воссоздавать секретные тюрьмы ЦРУ – СМИ

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Администрация США готова отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ, сообщила в субботу газета New York Times.

"Белый дом, похоже, отказался от рассмотрения вопроса о воссоздании за рубежом секретных тюрем, в которых ЦРУ в свое время пытало подозреваемых в причастности к терроризму, после того как ставший достоянием гласности проект исполнительного указа вызвал несогласие представителей обеих партий в конгрессе США и членов кабинета", — говорится в материале.

Ссылаясь на нескольких официальных лиц, знакомых с вопросом, издание пишет, что "в четверг Белый дом распространил среди сотрудников Совета национальной безопасности новую версию проекта, в которой отсутствует упоминание о тюрьмах ЦРУ".

В то же время, подчеркивается в материале, в проекте документа "сохранились другие фрагменты оригинальной версии, нацеленной на более серьезное использование военной тюрьмы в Гуантанамо, которую пыталась закрыть предыдущая администрация Барака Обамы". Издание также отмечает, что эти пункты "соответствуют многочисленным заверениям президента Дональда Трампа, включая призыв направлять туда вновь пойманных террористов и прекратить переправку узников из этой тюрьмы" в другие страны.

Газета обратила внимание на ряд других отличий новой версии проекта указа от первоначальной. По ее данным, в документе, в частности, больше не идет речь "о возвращении к жизни исполнительного указа президента Джорджа Буша от 2007 года, который определяет понимание того, какие технологии пыток считаются военными преступлениями в рамках Женевской конвенции".

По мнению авторов материала, подобное обновление "снижает юридическую угрозу для сотрудников, применяющих такие не входящие в упомянутый список методы, как лишение заключенных сна на продолжительное время".

Кроме того, как отмечается, пересмотренный проект документа не отменяет изданную Обамой в 2009 году, но так и не реализованную директиву о закрытии тюрьмы в Гунтанамо в течение года".