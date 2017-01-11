Переустройство Евросоюза. Сценарий Словении

РИА Новости Украина

В самом начале года, выступая перед дипломатами, президент Словении Борут Пахор (Borut Pahor) высказал идею о регионализации ЕС, согласно которой государства бы сгруппировались в соответствии со своими интересами и геостратегическими "трендами".

Спустя несколько дней эту мысль разработал на страницах газеты "Дело" бывший шеф МИДа Словении Димитрий Рупел (Dimitrij Rupel). В концепции содержится, например, предложение по созданию "восточного мегарегиона", в который бы вошли Хорватия, Румыния, Болгария, а затем — по мере вступления в Евросоюз — Сербия, Черногория, Македония, Косово (которое Любляна признала в марте 2008 года — Ред.), Турция и Украина.

Впрочем, это лишь одно из возможных решений, потому что вариантов "разделения" Евросоюза предлагается два. Первый мы уже упомянули, он более прозаичный — северный, южный, восточный, западный и центральный мегарегион, кстати, самый развитый, куда бы вошли Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия и Германия. Второй же вариант предполагает деление на атлантическую, балтийско-североморскую, дунайско-черноморскую и средиземноморскую группы.

Кстати, интересно, что, согласно плану Пахора-Рупела, Словения могла бы вместе с Австрией пополнить ряды "Вышеградской группы", либо, как указано выше, оказаться в одной группе с Хорватией, с которой у нее до сих пор имеются территориальные споры.

Когда из Словении поступает предложение о перегруппировке внутри ЕС, надо бы иметь в виду, что именно Любляна в 80-е годы прошлого века предлагала схожую реформу СФРЮ, а потом первой же вышла из состава этой страны. Кстати, вот еще одна интересная параллель, автор доработанной версии концепции — Димитрий Рупел — был первым шефом МИДа независимой Словении и одним из ее "отцов-основателей".

"План по переформатированию ЕС, на самом деле, анонсирован еще более месяца назад, а Словения в данной ситуации — лишь кукла, которая говорит вместо своего чревовещателя, которым, в данной ситуации, может быть Австрия или Германия", — заявил Sputnik аналитик белградского Института международной политики и экономики Слободан Янкович (Slobodan Jankovic).

При этом Янковича смущает то, что постюгославские страны попали в одну "корзину" с Болгарией и Румынией, потому что таким образом создавалась бы некая "новая форма Югославии". Эксперт отмечает, что предыдущие две утонули в крови, и совершенно не факт, что такое же будущее не ждет и третью, созданную по словенскому проекту.

"С другой стороны, этот проект, вероятно, представляет собой попытку еврократов спасти то, что еще можно спасти, потому что ЕС находится в серьезном кризисе. Экономический кризис длится уже боле десяти лет, то есть начался еще до мирового кризиса. Прибавьте к этому миграционный кризис, "Брексит", политические изменения внутри ЕС, так что закономерно возникает вопрос будущего европейского проекта", - отметил Янкович.

Директор Центра внешней политики Александра Йоксимович (Aleksandra Joksimovic) заявила, что дальнейшая консолидация ЕС, основа которого подорвана “Брекситом”, зависит от исхода выборов, которые в этом году ожидают не только Словению, но и ключевые государства Евросоюза вроде Германии и Франции.

"Словения, как младоевропейское государство, пытается позиционировать себя как конструктивного члена ЕС, у которого есть определенные идеи, касающиеся будущего ЕС. То, что Пахор выступил с такой идеей, говорит о том, что она станет частью его предвыборной кампании", — отмечает Йоксимович.

"ЕС и далее функционирует как система концентрических кругов, о которых говорят как о потенциальной будущей модели ЕС. В ЕС уже существуют определенные разделительные линии. Например, тот же Пахор упоминает "Вышеградскую группу". А она появилась как лоббистская группа за скорейшее вступление входящих в нее стран в Евросоюз, но и внутри ЕС сохранила совместное сотрудничество ради достижения конкретных целей", - отмечает аналитик.

Йоксимович считает, что в этом году мы услышим еще множество предложений по решению внутриполитического кризиса ЕС, но ни одно из них не получит ходу, пока не пройдут выборы во Франции и Германии.

Кроме того, пока еще неясно, каким образом Великобритания "разведется" с ЕС, поэтому в любом случае — надо ждать конца года, пока ведущие страны Евросоюза не определятся с тем, куда же плывет европейский корабль.