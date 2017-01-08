Геращенко оконфузилась, перепутав Россию с Евросоюзом – СМИ

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко попала в неловкую ситуацию, перепутав Россию и Евросоюз, сообщает издание "Вести".

Геращенко в своем аккаунте в Facebook написала, что санкции обошлись России в 17,5 млрд евро в 2015 году, сопроводив свое высказывание ссылкой на новость. В последней же, наоборот, говорилось о том, что Евросоюз потерял от введения санкций 17,6 млрд евро.

скриншот издания "Вести" Публикация Ирины Геращенко

Как отмечается, когда вице-спикеру ВР начали указывать на ошибку, Геращенко попросту удалила пост. Издание приводит скриншот публикации с ошибкой.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенного по заказу Министерства экономики Австрии, из-за введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро.