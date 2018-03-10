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    Xbox One

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Microsoft
    Microsoft передумала ограничивать использование приставки Xbox One
    11:20 20.06.2013
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    Корпорация Microsoft из-за негативных отзывов отменила решение о вводе ограничений для игровой приставки Xbox One на запуск игр без доступа в интернет и передачу игр третьим лицам.
    Microsoft
    Microsoft представила новое поколение игровой приставки Xbox One
    21:53 21.05.2013
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    Приставка Xbox One оснащена x86-процессором, жестким диском на 500 Гбайт, 8 Гбайт RAM-памяти, разъемами USB 3.0 и HDMI in/out, HD-камерой, поддержкой Blu-ray-дисков и модулем для wi-fi соединения.
    Microsoft
    Microsoft может представить приставку Xbox нового поколения - СМИ
    17:24 08.04.2013
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    Корпорация Microsoft может представить новое поколение своей домашней игровой приставки Xbox в мае текущего года, хотя ранее предполагалось, что презентация состоится в конце апреля.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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